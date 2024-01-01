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NASA испытает космический ядерный реактор на полную мощность весной

24.01.2018 Российская газета 299 0
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Проект Kilopower
Проект Kilopower.
Источник: NASA Video / YouTube

NASA успешно испытало компоненты компактных ядерных реакторов с двигателем Стирлинга, разрабатываемых в рамках проекта Kilopower, и предназначенных для установки на космические аппараты для дальних миссий. Агентство назначило испытания с полноценным запуском реактора на полную мощность на конец марта, сообщает Reuters.


Обычно космические аппараты используют в качестве источника энергии солнечные панели. Но в случае миссий к далеким от Солнца планетам солнечной энергии может быть недостаточно, поэтому на таких аппаратах почти всегда применяются термоэлектрические генераторы. Они преобразуют тепловую энергию, выделяющуюся при распаде радиоактивных изотопов, в электрический ток. Мощность таких реакторов не зависит от Солнца, но обычно она невелика и составляет около сотен ватт, при этом большинство таких генераторов работают на дорогом плутонии 238Pu, что стимулирует инженеров искать более мощные и дешевые решения.


Прототип реактора Kilopower.
Источник: NASA Glenn Research Center

NASA также работает над созданием более эффективных реакторов в рамках проекта Kilopower. Они будут работать на обогащенном уране, а их мощность, в зависимости от модификации, будет составлять от одного до десяти киловатт. Интересная особенность проекта заключается в способе превращения тепловой энергии в электрическую. Обычно в таких разработках использовались термоэлектрические или термоэмиссионные преобразователи (в том числе в советских проектах), но инженеры NASA решили использовать двигатель Стирлинга. В нем тепло расширяет рабочее тело, которое толкает поршень, подключенный к электрическому генератору.



В конце прошлого года NASA объявило о многолетнем финансировании проекта и начале первичных испытаний. 18 января агенство объявило, что специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории провели первые тесты компонентов реактора. Испытания прошли успешно, а полученные результаты совпали с моделированием. Также представитель NASA заявил, что испытания с запуском на полную мощность начнутся в середине или конце марта.


Есть и более необычные альтернативы солнечным панелям в качестве источника энергии для космических аппаратов. К примеру, в России для этого разрабатывают систему лазерной передачи энергии. Планируется, что в космос будет запускаться «аппарат-заправщик», который будет передавать энергию на другие аппараты.


Григорий Копиев
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Компании
NASA
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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