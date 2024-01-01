Beretta выпустила новый тактический дробовик
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Ружьё Beretta 1301 Tactical FDE.
Источник: armyrecognition.com
Итальянская компания Beretta презентовала новую модель ружья. Сегодня, 23 января, портал armyrecognition.com сообщил о том, что на выставке SHOT Show 2018, проходящей в эти дни в Лас-Вегасе, был впервые показан дробовик 1301 Tactical FDE.
Beretta 1301 Tactical FDE — полуавтоматическое ружьё с газоотводным механизмом перезарядки, выполненное в классическом стиле. Представители Beretta указывают, что модель предназначена для правоохранительных органов и домашней обороны.
Тактические особенности нового ружья заключаются в крупной кнопке предохранителя и большой ручке затвора. Кроме того, Beretta 1301 Tactical FDE имеет крупные прицельные приспособления и планку Пикатинни. Новая модель также оснащена фирменной системой перезарядки BLINK с поперечным газовым поршнем, "что делает перезарядку на 36% быстрее, чем у любого другого дробовика на рынке, что даёт ему преимущество в спортивных соревнованиях".
Модель 1301 Tactical FDE пока доступна только в 12-м калибре и со стволом длиной 47 см, что, по словам представителей Beretta, делает её удобной для работы в замкнутом пространстве. Стоимость и дату начала продаж нового ружья компания Beretta объявит позже.
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23.01.2018
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