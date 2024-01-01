"Продать Су-30 Мьянме - да это сенсация"



Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялато во время встречи во Вьентьяне, 22 января 2018 года.

Источник: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны России/ТАСС Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялато во время встречи во Вьентьяне, 22 января 2018 года.Источник: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны России/ТАСС

Эксперт рассказал, как Шойгу удалось договориться о продаже Мьянме Су-30

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу завершил турне по странам Юго-Восточной Азии, в ходе которого посетил Мьянму, Лаос и Вьетнам. По результатам Россия и Вьетнам подготовили трехлетний план военного сотрудничества, предусматривающий среди прочего проведение учений. Однако главным итогом поездки, по мнению экспертов, стало подписание соглашения с Мьянмой на поставку республике шести истребителей Су-30.

Россия и Вьетнам подготовили трехлетний план военного сотрудничества с 2018 по 2020 год, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу во время своего визита в Ханой. По его словам, план предусматривается проведение большого количества учений различного уровня, встреч и других совместных мероприятий.

"Рассчитываем, что этот план будет подписан в ближайшее время", - сказал Шойгу на встрече с генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в "Газету.Ru".

Как отметил Шойгу, поддержание тесных и доверительных отношений с Вьетнамом для России является одним из внешнеполитических приоритетов. Москва готова поделиться с Ханоем опытом испытаний военной техники в боевых условиях.

"Мы рассматриваем вашу страну в качестве стратегического союзника, давнего и надежного друга. Вьетнам для нас - один из важнейших партнеров по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул он в ходе переговоров с министром национальной обороны Вьетнама Нго Суан Литем.

Турне Шойгу по странам Юго-Восточной Азии началось 20 января. За три дня он, помимо Вьетнама, успел также посетить Мьянму и Лаос. Министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат охарактеризовал отношения между армиями двух стран как братские.

"Этот визит является свидетельством поступательного развития отношений дружбы и сотрудничества между Лаосом и Россией. Это свидетельство продолжения давних традиций, существующих между Вооруженными силами двух стран", - сказал он Шойгу.

Визит же в Мьянму оказался заметно плодотворней. В ходе него стороны России и Мьянмы подписали межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты обеих стран.

Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, которые используют для атак боевики в Сирии, заявил Шойгу. "В Сирии появился новый вид террористической угрозы - беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 километров. Мы готовы поделиться опытом борьбы с этими угрозами", - отметил он.

Он добавил, что "это очень серьезные угрозы", и террористические атаки с помощью дронов могут совершаться не только в Сирии.

Заместитель министра обороны Алексей Фомин накануне также сообщил, что визит Шойгу в Мьянму придал дополнительный импульс военно-техническому сотрудничеству с республикой: в ходе него стороны договорились о покупке российских истребителей Су-30, проявивших себя в Сирии. Как уточнил представитель российского военного ведомства, Мьянма планирует купить шесть самолетов.

"Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз", - сказал Фомин.

Стоит отметить, что основу мьянмарских ВВС составляют морально устаревшие китайские F-7 разработки полувековой давности. Последовательное замещение воздушного парка современными самолетами российского производства не только постепенно "привязывают" Нейпьидо к Москве, но и сокращает влияние регионального гегемона - КНР. Если процесс будет продолжаться, то лишь недавно "открывшаяся" после многих лет международной изоляции страна может стать надежным партнером России в регионе.

Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко считает, что заключенное между Россией и Мьянмой соглашение о покупке истребителей стало "сенсацией" всей поездки Шойгу по Юго-Восточной Азии.

"Шесть самолетов - это не крупный контракт, но и Мьянма - не самый большой импортер вооружений. Так что, я считаю, это успех. Это и для "Иркута" (российская корпорация, выпускающая самолеты Су-30) важно, и для ВВС Мьянмы это будет переход на новый уровень. Так что, учитывая размеры экономики Мьянмы, это достаточно крупный контракт и серьезный успех", - считает он.

В разговоре с "Газетой.Ru" он также напомнил, что Россия в 2009 году уже поставила Мьянме 20 истребителей МиГ-29. "Возможно, продолжаются поставки учебно-тренировочных самолетов Як-130", - говорит он.

По данным "Коммерсанта", контракт на поставку Мьянме учебных Як-130 был подписан в 2015 году именно с расчетом на то, что Мьянма закупит у России боевые истребители, однако тогда до подписания твердого контракта так и не дошло. На данный момент ситуация изменилась в лучшую сторону: активизировались контакты почти на всех уровнях, однако скорых перемен ждать не стоит, говорит военно-дипломатический источник газеты.

По его словам, теперь специалистам "Рособоронэкспорта" предстоит согласовать финансовые параметры сделки и определиться с необходимостью выдачи Мьянме кредита. По оценкам экспертов, стоимость шести Су-30СМ вместе со средствами авиационного поражения обойдется примерно в $400 млн.

Военно-техническое сотрудничество с Юго-Восточной Азией для России - это, во-первых, возможность получать из него какую-то коммерческую выгоду, и, во-вторых, хороший и эффективный способ продвижения геополитического влияния России в регион, рассуждает Макиенко.

Однако расценивать Юго-Восточную Азию как один целостный регион, по его мнению, неправильно. "Это регион, который отличается крайне большим разнообразием. Туда входят такие богатые страны, как Сингапур, и такие нищие, как Папуа - Новая Гвинея. Поэтому говорить о регионе в целом смысла нет. У разных стран с разными странами разные отношения. Для России важен Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Мьянма и, в какой-то степени, Сингапур. Для США важен, прежде всего, Сингапур", - говорит он.

В Сингапуре у США влияние гораздо сильнее, чем у России. "Это проявляется, например, в том, что США в свое время поставили туда истребители F-15, это очень дорогой был контракт. Российские истребители Cингапур закупать никогда не будет. Сингапур ориентирован на Запад, в частности, на США", - заключил собеседник "Газеты.Ru".

Амалия Затари