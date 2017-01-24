Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Контракт на поставку Турции систем ПВО С-400 заключен - Шойгу

24.01.2018 Интерфакс-АВН 234 0
0
Понравилась новость?
 0
Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото
Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Начались переговоры о поставках С-400 в ряд стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии - Шойгу

Ханой. 23 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Ряд государств Ближнего Востока и Юго-восточной Азии намерены приобрести зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 как это сделала недавно Турция, переговоры уже ведутся, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

"Это уникальные комплексы с непревзойденными ни кем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО", - заявил С.Шойгу во вторник в ходе турне по странам Юго-восточной Азии.

Как сообщил в декабре в интервью газете "Коммерсант" глава "Ростеха" Сергей Чемезов, Турция покупает четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд,. "Да, на $2,5 миллиарда",- сказал С.Чемезов.

Тем временем, во вторник С.Шойгу заявил, что "заинтересованность в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности ближневосточного региона и Юго-восточной Азии". "Сейчас ведется соответствующая переговорная работа", - сказал С.Шойгу

Он также отметил, что Россия готова поделиться со своими партнерами опытом применения своей техники и вооружения в Сирии при борьбе с международным терроризмом.

"Прежде всего, это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие сухопутных войск, сил специальных операций и на отдельном месте российские системы ПВО. Речь идет не только о таких комплексах, как "Панцирь", которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400", - сказал С.Шойгу.

При этом он подчеркнул, что "без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира".

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Жг об
23.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Сирия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 09:41
  • 130
С опозданием на 10 лет
  • 24.01 09:22
  • 17
"Массового гиперзвукового оружия не стоит ожидать"
  • 24.01 08:52
  • 18
Адмиралы считают, что АПЛ "Акула" можно модернизировать
  • 24.01 08:46
  • 268
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 24.01 08:34
  • 2
Признание на Западе: ЧВК Вагнера получила высокую оценку во Франции
  • 24.01 07:54
  • 2
Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ
  • 24.01 07:51
  • 9
Третий китайский авианосец получит электромагнитную катапульту
  • 24.01 07:32
  • 29
В США предрекли крах "Роскосмоса"
  • 24.01 07:19
  • 9
Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту
  • 24.01 07:07
  • 7
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 24.01 06:18
  • 1
"Бхишмы" оснастят индийскими ракетами
  • 24.01 00:25
  • 4
Вертолеты Ми-171А2 успешно прошли испытания в условиях экстремально низких температур
  • 24.01 00:23
  • 8
Существенный недостаток танка "Армата": что нужно исправить
  • 23.01 21:42
  • 704
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 23.01 21:21
  • 1
В SpaceX отрицают, что секретный спутник США был потерян из-за нештатной работы ракеты
другие обсуждаемые темы