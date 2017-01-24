Контракт на поставку Турции систем ПВО С-400 заключен - Шойгу
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Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
Начались переговоры о поставках С-400 в ряд стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии - Шойгу
Ханой. 23 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Ряд государств Ближнего Востока и Юго-восточной Азии намерены приобрести зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 как это сделала недавно Турция, переговоры уже ведутся, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.
"Это уникальные комплексы с непревзойденными ни кем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО", - заявил С.Шойгу во вторник в ходе турне по странам Юго-восточной Азии.
Как сообщил в декабре в интервью газете "Коммерсант" глава "Ростеха" Сергей Чемезов, Турция покупает четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд,. "Да, на $2,5 миллиарда",- сказал С.Чемезов.
Тем временем, во вторник С.Шойгу заявил, что "заинтересованность в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности ближневосточного региона и Юго-восточной Азии". "Сейчас ведется соответствующая переговорная работа", - сказал С.Шойгу
Он также отметил, что Россия готова поделиться со своими партнерами опытом применения своей техники и вооружения в Сирии при борьбе с международным терроризмом.
"Прежде всего, это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие сухопутных войск, сил специальных операций и на отдельном месте российские системы ПВО. Речь идет не только о таких комплексах, как "Панцирь", которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400", - сказал С.Шойгу.
При этом он подчеркнул, что "без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира".
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
Жг об
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23.01.2018
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