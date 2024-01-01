Коллегия ВПК обсудила развитие инфраструктуры ВМФ
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Дмитрий Рогозин.
Источник: twitter.com/Rogozin/media
Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Коллегия Военно-промышленной комиссии (ВПК) обсудила на заседании развитие инфраструктуры ВМФ, сообщил помощник вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина Никита Анисимов.
"На очередном заседании коллегии ВПК, которое прошло в Доме правительства, были рассмотрены вопросы развития инфраструктуры ВМФ, создание новой технической основы информационной системы Вооруженных сил РФ", - сказал Н.Анисимов.
Он добавил, что на заседании были одобрены кандидатуры для наделения полномочиями генеральных конструкторов по созданию отдельных систем вооружения.
Н.Анисимов сообщил, что на заседании также обсуждались вопросы взаимодействия с Российской академией наук по реализации программы фундаментальных и прикладных исследований в интересах обороны и безопасности страны.
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23.01.2018
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