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Коллегия ВПК обсудила развитие инфраструктуры ВМФ

24.01.2018 Интерфакс-АВН 244 0
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник: twitter.com/Rogozin/media

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Коллегия Военно-промышленной комиссии (ВПК) обсудила на заседании развитие инфраструктуры ВМФ, сообщил помощник вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина Никита Анисимов.

"На очередном заседании коллегии ВПК, которое прошло в Доме правительства, были рассмотрены вопросы развития инфраструктуры ВМФ, создание новой технической основы информационной системы Вооруженных сил РФ", - сказал Н.Анисимов.

Он добавил, что на заседании были одобрены кандидатуры для наделения полномочиями генеральных конструкторов по созданию отдельных систем вооружения.

Н.Анисимов сообщил, что на заседании также обсуждались вопросы взаимодействия с Российской академией наук по реализации программы фундаментальных и прикладных исследований в интересах обороны и безопасности страны.
23.01.2018
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