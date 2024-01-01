Российские конструкторы вернулись к разработке легкой многоразовой ракеты для вывода спутников на низкие орбиты - ГРЦ им. В.П.Макеева
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Одноступенчатая многоразовая ракета-носитель "Корона" в орбитальном полете (иллюстрация).
Источник: LightLinAl
Ресурс одноступенчатой ракеты "Корона" составит не менее 100 полетов
Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Конструкторы Государственного ракетного центра имени В.П.Макеева работают над идеей создания одноступенчатой многоразовой ракеты "Корона", заявил на "Королёвских чтениях" в Москве замгенконструктора предприятия Сергей Молчанов.
"Предполагается разработка одноступенчатого полностью многоразового средства выведения без промежуточных этапов. Ракета предназначена для выведения на низкие околоземные орбиты высотой от 200 до 500 км с наклонением до 110 градусов", - сказал он.
Ракета будет лишена одноразовых элементов. Ресурс ракеты составит не менее 100 пусков.
"В системах ракеты допускается не менее чем 25-разовое использование наиболее энергонапряженных элементов, при общем ресурсе ракеты не менее 100 полетов", - сказал С.Молчанов.
При этом "в качестве маршевого двигателя предполагается использовать жидкостный ракетный двигатель внешнего расширения с модульной камерой сгорания с укороченным центральным телом на высокоэнергетической паре "водород+кислород".
"Основным конструкционным материалом для ракеты выбран углепластик, в теплозащите применяются керамические плитки", - сказал С.Молчанов.
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23.01.2018
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