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Россия создала в Сирии мощную систему ПВО, которая прикрывает все стратегически важные объекты - эксперт

24.01.2018 Интерфакс-АВН 302 0
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"Панцирь-С" на аэродроме Хмеймим
"Панцирь-С" на аэродроме Хмеймим в Сирии.
Источник: Минобороны РФ

Она, в частности, обеспечивается двумя системами С-400, комплексами "Панцирь-С", истребительной авиацией

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС-АВН - У российской группировки в Сирии создана полноценная система противовоздушной обороны (ПВО), которая прикрывает стратегически важные объекты, сообщил "Интерфаксу" во вторник бывший заместитель главкома ВВС РФ по объединенной системе ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

"В Сирии у нас создана всевысотная эшелонированная система противовоздушной обороны. Мы контролируем наши базы, стратегически важные объекты, Дамаск. Я предполагаю, что дежурное радиолокационное поле создано над всей Сирией", - сказал он.

Во вторник российские военные официально подтвердили, что Россия развернула в Сирии вторую систему ПВО С-400 "Триумф".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в Ханое, что российские базы в Хмеймиме и Тартусе прикрыты двумя системами С-400. Ранее официально сообщалось, что с воздуха базу ВМФ РФ в Тартусе защищает дивизион системы С-300В4.

28 декабря начальник войсковой ПВО Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью газете "Известия" сообщил о выводе из Тартуса дивизиона С-300В4. "Личный состав и техника дивизиона достойно выполнили поставленные задачи и в июне этого года были возвращены в пункт постоянной дислокации", - сказал он.

"С-300В4 - комплекс ПВО сухопутных войск. Он на гусеницах. Он подходит для обеспечения обороны войск на марше. Система С-400 - объектовая ПВО. У них разное предназначение", - сказал А.Бижев.

"Две системы С-400 перекрывают 1200 километров по фронту. В свою очередь системы С-400 прикрываются зенитными ракетно-пушечными комплексам "Панцирь-С" и другими маловысотными комплексами. В Сирии действует дежурное радиолокационное поле", - сказал А.Бижев.

По его словам, ПВО российской группировки в Сирии также обеспечивается истребительной авиацией авиабазы Хмеймим. "И наши корабли в Средиземном море несут дежурство в общей системе ПВО", - сказал А.Бижев.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил "Интерфаксу" во вторник о российской системе ПВО в Сирии: " Небо в Сирии прикрыто действительно очень хорошо".

По его словам, российские военные технически в состоянии закрыть всё воздушное пространство Сирии.

"Если будет принято какое-то политическое решение, то военные по той системе ПВО и системе радиоэлектронной борьбы в состоянии прикрыть весь регион, и там никто летать не будет. У нас такая возможность есть. В этом нет никакой необходимости, но все специалисты, в том числе иностранные, это очень четко знают и понимают", - сказал сенатор.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
23.01.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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96К6 Панцирь-С1
С-300
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