ДОСААФ России решает государственные задачи и вправе рассчитывать на соответствующую поддержку - председатель оборонного общества



Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.

Источник: РИА Новости. Кирилл Брага Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.Источник: РИА Новости. Кирилл Брага

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС-АВН - ДОСААФ России должен стать частью национальной обороны страны, заявил во вторник в ходе парламентских слушаний, связанных с совершенствованием законодательства в системе подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания, глава оборонного общества генерал-полковник Александр Колмаков.

"Патриотическое воспитание граждан - одна из важнейших государственных задач, возложенных на ДОСААФ. Патриотизм сейчас определяет дух нации, является основой ее морального потенциала, без которого победа в защите своего Отечества во всех ее аспектах невозможна. Сегодня уже недостаточно просто знать нашу историю, и даже абстрактно любить Россию, сегодня необходимо быть готовыми защищать ее, а, значит, знать и уметь это делать", - заявил А.Колмаков.

Он проинформировал участников парламентских слушаний о проекте федерального закона "О допризывной и вневойсковой подготовке граждан Российской Федерации", разработанного межведомственной рабочей группой.

По его словам, в этом законопроекте определены приоритеты развития и новые подходы, которые включают ключевые направления действий в выполнении государственных задач в экономике и реализации социально значимых проектов оборонного общества.

А.Колмаков отметил, что патриотическая работа, как и подготовка граждан по военно-учетным специальностям, является государственным заказом и должна соответствующим образом финансироваться из бюджета.

Говоря о проблемных вопросах, А.Колмаков подчеркнул, что все они касаются выполнения государственных задач.

"Во-первых, сейчас наблюдается неэффективное использование кадровых резервов и имущества комплекса ДОСААФ, не созданы условия содержания объектов инфраструктуры для выполнения задач в период мобилизации и в военное время", - сказал А.Колмаков.

Он подчеркнул, что в настоящее время целесообразно расширить участие оборонного общества в военной подготовке граждан, пребывающих в запасе, и готовить их на плановой основе.

По словам А.Колмакова, у ДОСААФ сегодня ограничены возможности по развитию авиационных, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, а также физической культуры в целом. Авиационные виды спорта перестали быть массовыми и доступными вследствие отсутствия государственной поддержки, отметил он.

"Сегодня практически решается вопрос: быть или не быть оборонному обществу в том качестве, в котором его десятки лет воспринимают граждане России", - сказал А.Колмаков.

Он призвал парламентариев поддержать инициативы ДОСААФ России, в том числе по скорейшему принятию федерального закона "О допризывной и вневойсковой подготовке граждан Российской Федерации".