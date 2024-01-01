Замминистра обороны РФ Борисов обсудил на совещании в Петербурге вопросы реализации ГОЗ текущего года в интересах ВМФ
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Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Заместитель министра обороны Юрий Борисов провел в Санкт-Петербурге рабочее совещание, посвященное вопросам реализации государственного оборонного заказа (ГОЗ) предприятиями, входящими в Объединенную судостроительную корпорацию, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Министр обороны поручил довести до руководителей предприятий особенности выполнения заданий Гособоронзаказа 2018 года с учетом новой Государственной программы вооружения ", - сказал приводит департамент слова Ю.Борисова участникам совещания.
Замглавы оборонного ведомства обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения участниками ГОЗ законодательства РФ в области исполнения гособоронзаказа.
Согласно сообщению, на совещании были подробно рассмотрены вопросы выполнения сдаточной программы 2018 года, а также контрагентские поставки, влияющие на сроки сдачи кораблей и подводных лодок в интересах Военно-Морского Флота.
В ведомстве отметили, что замминистра обороны обратил внимание участников совещания и на такой важный момент, как участие самого ВМФ в планировании и реализации опытно-конструкторских работ, проводимых предприятиями ОПК в его интересах.
Что касается сегодняшних проблем при реализации Государственной программы вооружений в разделе ВМФ, то они, как полагает Ю.Борисов, "во многом связаны с необходимостью сдачи продукции, привязанной к календарным датам".
"Поэтому одной из особенностей выполнения ГОЗ-2018 будет заключение контрактов с головными производителями исходя из технологического цикла строительства кораблей, что позволит получать нам качественную продукцию в срок оговоренный контрактом и без увеличения кредиторской задолженности", - подчеркнул Ю.Борисов.
Также на совещании были обсуждены особенности подводного, надводного судостроения и выполнения сервисного обслуживания и ремонта кораблей и подводных лодок.
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23.01.2018
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