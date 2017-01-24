Баку ведет переговоры с Москвой по новым контрактам в сфере ВТС
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Баку. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Песня
ДАВОС, 23 янв - РИА Новости. Баку ведет переговоры по новым контрактам с Россией по военно-техническому сотрудничеству, никаких ограничений на этом направлении не видит, заявил РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Это процесс, который постоянно находится у нас в зоне внимания. Сейчас идут переговоры. Вы знаете лучше, что российская военная промышленность прогрессирует, появляются новые современные вооружения. Мне трудно сейчас говорить о каких-то конкретных наименованиях, но в целом у нас сотрудничество в этой сфере плодотворное", - сказал он в кулуарах Всемирного экономического форума.
Президент отметил, что Азербайджан заключил с РФ контракты на 5 миллионов долларов.
"Большинство из них реализовано. Мы получили закупки. Сейчас будем работать над дальнейшими планами по сотрудничеству. Никаких ограничений в Азербайджане и в России нет", - сказал он.
48-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию в 2018 году возглавит заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.
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23.01.2018
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