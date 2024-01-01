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Минобороны рассказало о военно-морском сотрудничестве России и Вьетнама

24.01.2018 РИА Новости 170 0
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Церемония ввода в состав ВМС Вьетнама больших дизель-электрических подводных лодок проекта 06361 H
Церемония ввода в состав ВМС Вьетнама больших дизель-электрических подводных лодок проекта 06361 H.
Источник: Hoang Ha / tuoitre.vn

ХАНОЙ, 23 янв - РИА Новости. Военно-морское сотрудничество России и Вьетнама активно развивается, очередное двустороннее заседание по этой тематике планируется провести в Санкт-Петербурге в первом квартале 2018 года, сообщил журналистам во вторник замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

"Контакты по линии флотов двух стран активно развиваются", - сказал Фомин, подводя итоги официального визита министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу во Вьетнам.

Он напомнил, что ежегодно проходят заседания российско-вьетнамской рабочей группы по военно-морскому сотрудничеству. "Очередное заседание планируем организовать в Санкт-Петербурге в первом квартале этого года", - добавил он.

По его словам, на регулярной основе осуществляются неофициальные визиты и деловые заходы кораблей Тихоокеанского флота в порты Вьетнама. "Будем рады принять корабли Военно-морских сил (ВМС) Вьетнама во Владивостоке. Этот вопрос сейчас прорабатывается нашими коллегами", - сообщил замминистра.

В интересах обеих сторон, отметил он, и увеличение количества взаимных визитов и совместных военно-морских учений. "Также видим потенциал во взаимодействии в поиске и спасании экипажей аварийных подводных лодок, для чего целесообразно разработать и согласовать проект соответствующего соглашения", - сказал он.

Доказательством тесного взаимодействия в военно-морской области служит ратификация вьетнамской стороной в июне прошлого года соглашения об упрощенном порядке заходов военных кораблей в порты России и Вьетнама. РФ - единственное государство, имеющее с Вьетнамом такое соглашение. В июле прошлого года в Санкт-Петербурге впервые в новейшей истории России прошел Главный военно-морской парад, в котором принял участие заместитель командующего ВМС Вьетнама контр-адмирал Хоанг Хонг Ха.

"В ходе мероприятия состоялась встреча главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева с вьетнамским военачальником", - сказал Фомин. В декабре Королев посетил Вьетнам с ответным визитом и провел переговоры с командующим вьетнамских ВМС и начальником генерального штаба Вьетнамской народной армии.

"Продолжаются консультации по организации обмена информацией с использованием "горячей" линии связи между Главным командованием ВМФ России и штабом ВМС Вьетнама", - заключил Фомин.
23.01.2018
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