Шойгу пригласил министра обороны Вьетнама в Москву на конференцию по безопасности
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Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Мероприятие запланировано на 4-5 апреля 2018 года
ХАНОЙ, 23 января. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу пригласил своего вьетнамского коллегу Нго Суан Литя принять участие в Седьмой Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля 2018 года.
"Это предложение прозвучало сегодня на встрече глав военных ведомств двух стран", - сообщил журналистам во вторник заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин, подводя итоги официального визита Шойгу в Социалистическую Республику Вьетнам.
Фомин напомнил, что в апреле 2017 года в Москве состоялась Шестая Московская конференция по международной безопасности, организованная Минобороны России. "На форуме присутствовало рекордное количество делегатов - более 800 человек из 86 стран и восьми международных организаций", - сказал Фомин.
Соревнования мирового уровня
Он также отметил, что с каждым годом растет интерес за рубежом к Армейским международным играм. "С нетерпением ждем вьетнамские команды на будущих играх в июле-августе этого года", - сказал Фомин.
По его словам, начавшиеся с танкового биатлона состязания превратились в масштабные соревнования мирового уровня по проверке боевой выучки и надежности военной техники. В прошлом году в Играх приняли участие 28 государств. Впервые они прошли на территории пяти стран - России, Азербайджана, Белоруссии, Китая и Казахстана. К соревнованиям привлекалось 150 команд, а число конкурсов достигло 28.
"Каждый год, - отметил Фомин, - наши военнослужащие показывают высокие результаты во всех конкурсах, что подтверждает преимущество российской системы боевой подготовки войск".
Всего за три года в Играх участвовали восемь тысяч танковых и 827 авиационных экипажей, более 60 тыс. расчетов подразделений других видов и родов вооруженных сил, сообщил Фомин.
Форум "Армия-2018"
Он также отметил, что хорошую возможность для знакомства с современной российской продукцией военного назначения дают регулярно проводимые в России профильные выставки.
"В прошлом году Международный военно-технический форум "Армия" посетило более миллиона человек. Рассчитываем на участие вьетнамской военной делегации высокого уровня в форуме "Армия-2018", который пройдет в августе на базе парка "Патриот" в подмосковной Кубинке 21-26 августа", - сказал Фомин.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в период с 20 по 23 января посетил с официальными визитами Мьянму, Лаос и Вьетнам.
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23.01.2018
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