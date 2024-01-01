Бондарев рассказал о возможных претендентах на покупку С-400
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Виктор Бондарев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / МЧС РФ
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сирия, Ирак, Судан и Египет являются возможными претендентами на покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Среди возможных претендентов на закупку - Сирия, Ирак, Судан, Египет. Все те, кто чувствует угрозу своей безопасности со стороны террористических организаций и стран НАТО", - сказал сенатор.
Бондарев считает, что многие страны Ближнего Востока и Северной Африки будут стремится приобрести "эти суперсовременные ПВО".
Сенатор подчеркнул, что Турция, будучи членом НАТО, даже "предпочла поставить под угрозу своим отношения с натовским руководством, отдав приоритет укреплению обороноспособности" и приняла решение о покупке российских С-400.
Эти ракетно-зенитные комплексы являются "уникальными" и мировой спрос на них будет расти, убежден глава комитета.
"Другое дело, что не всем желающим эти вооружения нужно продавать", - заявил Бондарев.
Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила в сентябре пресс-служба российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Турецкий премьер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400.
Мобильная зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
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23.01.2018
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