Компания Milrem обеспечит обслуживание ББМ XA-180 и XA-188 ВС Эстонии
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Бронетранспортер XA-180 (Финляндия).
Источник: Patria
ЦАМТО, 23 января. Компания Patria объявила о заключении Эстонским центром оборонных инвестиций (ECDI – Estonian Centre for Defence Investment) дополнительного контракта с ее подразделением Milrem LCM на проведение ремонта и технического обслуживания ББМ XA-180 и XA-188 ВС Эстонии.
Вооруженные силы Эстонии тесно сотрудничают с Milrem в рамках обслуживания бронированных машин с 2014 года. Продление контракта указывает на то, что сотрудничество удовлетворяет потребности эстонской армии.
Поскольку Patria (разработчик ББМ XA-180 и XA-188) является мажоритарным владельцем Milrem LCM, данное подразделение обладает необходимыми техническими "ноу-хау" для дальнейшего совершенствования бронетехники.
Первый контракт, заключенный с Milrem LCM, был подписан по результатам открытого конкурса в октябре 2013 года.
В соответствии с контрактом, Milrem предоставляет услуги поддержки ББМ XA-180 и XA-188 в течение срока эксплуатации с 2014 года. Первоначальный контракт предусматривал оказание услуг обслуживания в течение четырех лет с возможностью продления еще на 4 года. Первый четырехлетний период истек в начале 2018 года. Второй контрактный период истекает в начале 2022 года.
Как сообщал ЦАМТО, ВС Эстонии приобрели 60 БТР XA-180 из состава ВС Финляндии в конце 2004 года. В октябре 2010 года представители оборонных ведомств Нидерландов и Эстонии подписали контракт на поставку 81 бронетранспортера XA-188 из состава голландских ВС. Общая стоимость соглашения составила 320 млн. эстонских крон (около 28,3 млн. долл.).
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23.01.2018
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