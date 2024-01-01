АО "ПО "Севмаш" выполняет сервисное обслуживание трех РПКСН проекта "Борей" и АПЛ проекта "Ясень"



Источник: © ОАО Источник: © ОАО

ЦАМТО, 23 января. АО "ПО "Севмаш" (входит в состав ОСК) выполняет сервисное обслуживание трех РПКСН проекта "Борей" и многоцелевой АПЛ проекта "Ясень". Для этого в пунктах базирования этих подводных лодок открыты представительства предприятия.

По контракту с Министерством обороны РФ Севмаш является единственным исполнителем работ по сервисному обслуживанию современных многоцелевых АПЛ проекта "Ясень" и РПКСН проекта "Борей".

"Работы ведутся специалистами предприятия, которые принимали участие в строительстве кораблей этих проектов. Высокая квалификация наших корабелов и отличное знание конструктивных и технических особенностей АПЛ позволяет нам выполнять работы по их сервисному обслуживанию, техническому надзору качественно и в короткие сроки", – пояснил и.о. первого заместителя генерального директора Севмаша Сергей Воронько.

Высокое качество работ ранее отметил командующий подводными силами Тихоокеанского флота контр-адмирал Сергей Рекиш. По его словам, "хорошее впечатление в процессе производства работ произвела высокая оперативность решения рабочих вопросов и профессионализм специалистов Севмаша, а также эффективная организация производственного процесса и внимательный подход к выполнению поставленных задач".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".