АО "ПО "Севмаш" выполняет сервисное обслуживание трех РПКСН проекта "Борей" и АПЛ проекта "Ясень"
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Источник: © ОАО
ЦАМТО, 23 января. АО "ПО "Севмаш" (входит в состав ОСК) выполняет сервисное обслуживание трех РПКСН проекта "Борей" и многоцелевой АПЛ проекта "Ясень". Для этого в пунктах базирования этих подводных лодок открыты представительства предприятия.
По контракту с Министерством обороны РФ Севмаш является единственным исполнителем работ по сервисному обслуживанию современных многоцелевых АПЛ проекта "Ясень" и РПКСН проекта "Борей".
"Работы ведутся специалистами предприятия, которые принимали участие в строительстве кораблей этих проектов. Высокая квалификация наших корабелов и отличное знание конструктивных и технических особенностей АПЛ позволяет нам выполнять работы по их сервисному обслуживанию, техническому надзору качественно и в короткие сроки", – пояснил и.о. первого заместителя генерального директора Севмаша Сергей Воронько.
Высокое качество работ ранее отметил командующий подводными силами Тихоокеанского флота контр-адмирал Сергей Рекиш. По его словам, "хорошее впечатление в процессе производства работ произвела высокая оперативность решения рабочих вопросов и профессионализм специалистов Севмаша, а также эффективная организация производственного процесса и внимательный подход к выполнению поставленных задач".
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".
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23.01.2018
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