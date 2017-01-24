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У новой российской орбитальной станции будет пять модулей общей массой 60 т

24.01.2018 ТАСС 382 0
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Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

РКК "Энергия" также планирует создать грузовозвращаемый корабль для нужд станции

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Новая российская орбитальная станция будет состоять из пяти модулей.

Об этом сообщил во вторник на "Королевских чтениях" первый замгендиректора РКК "Энергия", генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.

"Предполагается, что новая орбитальная станция будет состоять из пяти модулей, ее масса составит 60 тонн. При этом научно-энергетическому модулю отводится ключевая роль", - сказал он. Микрин напомнил, что в 2019 году в состав МКС войдут три новых модуля - научно-энергетический, многофункциональный лабораторный модуль и узловой модуль. Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей, в том числе два относительно новых - "Поиск" и "Рассвет", запущенные в 2009 и 2010 годах.

Международную космическую станцию планируется эксплуатировать до 2024 года, но рассматривается возможность продления срока эксплуатации станции до 2028 года.

Новые модули

Генконструктор по пилотируемым космическим системам РКК "Энергии" также сообщил, что корпорация разрабатывает новый шлюзовой модуль и экспериментальный трансформируемый модуль. "Сейчас в РКК "Энергия" развернуты работы по проектированию трансформируемых модулей: выбран экспериментально отработан состав и структура оболочки, подтверждены физико-механические свойства применяемых материалов", - сообщил Микрин. "В дальнейшем по данной технологии планируется создание полноразмерных обитаемых модулей для использования в составе орбитальных космических станций и по лунной программе", - уточнил он.

При выведении, следует из презентации "Энергии", трансформируемый модуль будет занимать объем 30 кубометров, после выведения его эластичная оболочка будет надуваться до 100 кубометров. Его стартовая масса составит 4,75 тонны, срок эксплуатации - 5 лет. Новый шлюзовой модуль будет создаваться на основе задела по корпусам модулей МКС (на основе разрабатываемого универсального или узлового модуля, который запустят в 2019 году, и действующего сейчас в составе станции модуля "Поиск).

Срок эксплуатации нового шлюзового модуля оценивается в 15 лет, стартовая масса его составит 4,65 т. Основное назначение модуля - выход экипажа в открытый космос, модуль будет иметь два отсека для подготовки к выходам космонавтов за борт станции. 

Возвращаемый корабль

РКК "Энергия" также планирует создать новый грузовозвращаемый корабль для транспортного обеспечения новой орбитальной станции. 

"Для транспортно-технического обеспечения станции планируется создание на базе корабля "Союз" грузовозвращаемого корабля, который обеспечит доставку на Землю до 500 кг грузов", - сказал Микрин.
23.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
Луна
МКС
Союз ПКК

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