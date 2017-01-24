Росгвардия перенимает опыт саперов Минобороны РФ, наработанный в Сирии

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Источник: РИА Новости Сапер.Источник: РИА Новости

В прошлом году инженеры Росгвардии выполнили свыше 32 тыс. задач, связанных с обнаружением взрывоопасных предметов в России

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Росгвардия тесно сотрудничает с инженерными войсками Министерства обороны РФ и перенимает их опыт, наработанный в Сирии. Об этом журналистам сообщил начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных.

"С управлением инженерных войск Минобороны у нас налажены очень тесные отношения. Мы всегда с ними рядом, вместе, начиная с обучения и заканчивая обменом опытом. Что-то они у нас перенимают, что-то - мы у них. Все, что саперы выполняли в Сирии, мы это знаем, до нас доводят эту информацию", - сказал он.

Как рассказал представитель Росгвардии, в прошлом году силами инженеров ведомства на территории РФ выполнены более 32 тыс. задач, связанных с обнаружениями взрывоопасных предметов, в том числе оставшихся после Великой Отечественной войны.