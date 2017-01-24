В Индии высоко оценили партнерство с Россией по ВТС



Участники активной фазы совместных российско-индийских учений "Индра-2016" на полигоне Сергеевский, 2016 год.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Участники активной фазы совместных российско-индийских учений "Индра-2016" на полигоне Сергеевский, 2016 год.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

ДАВОС (Швейцария), 23 янв - РИА Новости, Елизавета Исакова. Информация о якобы нарастающих противоречиях в военном и военно-техническом сотрудничестве России и Индии является спекуляцией, РФ и Индия остаются близкими партнерами по ВТС, заявил в интервью РИА Новости госминистр по внешней политике Индии Мобашар Джавед Акбар.

"Пожалуйста, не ударяйтесь в спекуляции. Индия и Россия остаются близкими друзьями, у нас большие обязательства в нашем военно-техническом сотрудничестве. Мы также тесно сотрудничаем по другим важным темам, которые определят наше будущее, включая передачу технологий", - сказал он.