В Индии высоко оценили партнерство с Россией по ВТС
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Участники активной фазы совместных российско-индийских учений "Индра-2016" на полигоне Сергеевский, 2016 год.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
ДАВОС (Швейцария), 23 янв - РИА Новости, Елизавета Исакова. Информация о якобы нарастающих противоречиях в военном и военно-техническом сотрудничестве России и Индии является спекуляцией, РФ и Индия остаются близкими партнерами по ВТС, заявил в интервью РИА Новости госминистр по внешней политике Индии Мобашар Джавед Акбар.
"Пожалуйста, не ударяйтесь в спекуляции. Индия и Россия остаются близкими друзьями, у нас большие обязательства в нашем военно-техническом сотрудничестве. Мы также тесно сотрудничаем по другим важным темам, которые определят наше будущее, включая передачу технологий", - сказал он.
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23.01.2018
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