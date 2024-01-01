Россия запустит сверхтяжелую ракету к Луне в 2032-2035 годах



Спутник Земли - Луна.

Источник: © РИА Новости / Александр Вильф Спутник Земли - Луна.Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

Общая масса ракеты оценивается в 2930 тонн

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российская сверхтяжелая ракета грузоподъемностью 115 тонн будет запущена к Луне с космодрома Восточный в 2032-2035 годах. Об этом говорится в презентации РКК "Энергия", представленной на "Королевских чтениях".

"Запуск на полярную орбиту искусственного спутника Луны - 2032-2035 годы", - отмечается в презентации.

Общая масса ракеты оценивается в 2930 тонн.