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В "Ростехе" назвали сроки подписания контракта на поставку Индии Ми-17В-5

24.01.2018 РИА Новости 165 0
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Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов. Архивное фото
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов. Архивное фото.
Источник: © Фото : Ростех

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия и Индия подпишут контракт на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5 в первом квартале 2018 года, заявил во вторник в интервью индийскому информационному агентству IANS гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Переговоры с индийской стороной о поставках 48 вертолетов Ми-17В-5 завершены; мы рассчитываем подписать соответствующий контракт в первом квартале 2018 года", - сказал он.

Глава Ростеха также напомнил, что сегодня Россия предлагает индийской стороне морскую версию вертолета Ка-226Т.

"Если Минобороны Индии выберет Ка-226Т, Индия сможет значительно сэкономить деньги. Проект совместного производства вертолетов (Ка-226Т - ред.) дает возможности техобслуживания, обучения пилотов и механиков", - подчеркнул Чемезов.

Ранее в индийских СМИ появилась информация о том, что совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 48 новых военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 для нужд ВВС. Объем контракта, одного из крупнейших за последнее время, составит около 1,1 миллиарда долларов.

Соглашение между РФ и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом не менее 140 единиц из них должны быть произведены на мощностях совместного предприятия в Индии.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонны грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса - 3,4 тонны.

Россия и Индия - крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС - российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружия и техники на 4,5 миллиарда долларов и больше.
23.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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КА-226
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