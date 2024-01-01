Кремль призвал Киев дать четкий ответ по военной технике в Крыму
|
|
Военная техника, которая ранее входила в состав военно-морских сил Украины, в Севастополе. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное, дополнительных уведомлений не нужно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что Киев не получал от Москвы официальных нот с подобным предложением. Он добавил, что Украина не будет делать ничего, что может ослабить ее политическую или юридическую позиции.
"Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что не знает, были ли "какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам".
Пресс-секретарь также отказался трактовать слова Климкина: "Все-таки Киев должен сказать да или нет, дождемся".
В январе Владимир Путин сообщил, что Россия готова передать Украине военную технику из Крыма, хотя она и в плачевном состоянии. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.
Песков тогда назвал предложение главы государства "жестом доброй воли", чтобы сдвинуть урегулирование украинского кризиса с мертвой точки.
По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, украинское вооружение, которое осталось в Крыму, - "груда металлолома". С точки зрения сенатора, Киев опасается, что, забрав технику, признает полуостров российским.
|
23.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.01.2018 Как за новые: Киев готовит счет за корабли в Крыму
24.01.2018 Россия и Аргентина договорились о расширении сотрудничества в сфере ВТС
24.01.2018 Военные ВС РФ на поздравление командира будут отвечать "Служу России"
24.01.2018 Серьезную модернизацию армии белорусский бюджет сегодня не вытянет
24.01.2018 Начальник британского генштаба заявляет, что его армия отстает от российской, и просит дополнительное финансирование
24.01.2018 Министр обороны России заявил о готовности поделиться с Вьетнамом опытом испытания военной техники в боевых условиях
24.01.2018 Премьер правительства Лаоса на встрече с министром обороны РФ выразил благодарность за поддержку и сотрудничество
24.01.2018 Россия и Вьетнам подготовили план совместных военных учений до 2020 года