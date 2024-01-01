Кремль призвал Киев дать четкий ответ по военной технике в Крыму



Военная техника, которая ранее входила в состав военно-морских сил Украины, в Севастополе. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Военная техника, которая ранее входила в состав военно-морских сил Украины, в Севастополе. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное, дополнительных уведомлений не нужно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что Киев не получал от Москвы официальных нот с подобным предложением. Он добавил, что Украина не будет делать ничего, что может ослабить ее политическую или юридическую позиции.

"Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что не знает, были ли "какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам".

Пресс-секретарь также отказался трактовать слова Климкина: "Все-таки Киев должен сказать да или нет, дождемся".

В январе Владимир Путин сообщил, что Россия готова передать Украине военную технику из Крыма, хотя она и в плачевном состоянии. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

Песков тогда назвал предложение главы государства "жестом доброй воли", чтобы сдвинуть урегулирование украинского кризиса с мертвой точки.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, украинское вооружение, которое осталось в Крыму, - "груда металлолома". С точки зрения сенатора, Киев опасается, что, забрав технику, признает полуостров российским.