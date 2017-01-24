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Российская армия получит три новых мобильных госпиталя в 2018 году

24.01.2018 РИА Новости 213 0
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Работа мобильного госпиталя. Архивное фото
Работа мобильного госпиталя. Архивное фото.
Источник: © фото предоставлено МЧС России

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вооруженные силы России в 2018 году получат три современных мобильных госпиталя, которые будут установлены в воинских частях Читы, Новосибирска и Севастополя, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"По итогам победы в открытом электронном аукционе холдинг "Швабе" (входит в Ростех) заключил контракт с министерством обороны РФ на поставку и техническое оснащение трех новейших мобильных госпиталей. Согласно документу, мобильные медицинские комплексы поступят в распоряжение российских воинских частей, расположенных в Севастополе, Новосибирске и Чите", - говорится в сообщении.

В Ростехе отметили, что все три госпиталя, в которых военнослужащие смогут в полевых условиях получить высококвалифицированную медицинскую помощь, будут развернуты до ноября 2018 года. Один такой комплекс рассчитан на 100 коек и способен обеспечить высококвалифицированной медпомощью до 250 человек в сутки.

Мобильный госпиталь "Швабе" предназначен для медицинского обеспечения военных подразделений, участвующих в вооруженных конфликтах, миротворческих операциях или при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. В его состав входят хирургическое, терапевтическое, лабораторное и рентгеновское отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также стоматологический кабинет.

"Швабе" - инновационный холдинг, объединяющий основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его составе - 64 организации в России (Москва и Московская область, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и другие города), а также за рубежом (Китай, Германия, Швейцария, Белоруссия).
23.01.2018
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Минoбороны РФ
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Швабе ОАО
Проекты
Медицина

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