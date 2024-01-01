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Сирийский опыт: российский спецназ вооружил "Тигры" "Кордами"

24.01.2018 Вестник Мордовии 373 0
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Фото: ВПК

До недавнего времени основным оружием бронеавтомобилей "Тигр" были пулеметы калибра 7,62-мм ПКМ и "Печенег", а также автоматические гранатометы АГС-17. Однако боевые действия в Сирии продемонстрировали, что даже легкая бронетехника нуждается в более тяжелом вооружении.

Бойцы сирийских подразделений стали устанавливать на "Тигры" пулеметы "Корд" калибра 12,7 мм и ДШК. Такие модернизированные в полевых условиях машины прекрасно показали себя в боях.

Фото: ВПК

Стоит отметить, что и ранее, до сирийских событий пулеметы "Корд" рассматривались в качестве одного из вариантов вооружения российских бронеавтомобилей, но большого распространения не получили.

В настоящее время такое оружие уже поступило в распоряжение российского спецназа. Так, в Instagram "Военно-промышленной компании" размещены материалы с осенних учений 22-й гвардейской отдельной бригады специального назначения в Ростовской области. На фото как раз присутствуют броневики с крупнокалиберными пулеметами. И вполне возможно, учитывая сирийский опыт, техники, у которой подобным образом усилена огневая мощь, станет еще больше.


Дмитрий Лемешко
23.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
АГС-17
Корд
Печенег
ПКМ
Система поражения "Ратник"
Тигр
Тигр БА
Проекты
Военные учения

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