Задача ВС США предельно ясна: сокрушить Россию или Китай в случае войны



Истребитель F/A-18 "Супер Хорнет".

Источник: © flickr.com, Airwolfhound Истребитель F/A-18 "Супер Хорнет".Источник: © flickr.com, Airwolfhound

В новой Стратегии национальной обороны Пентагона основное внимание американских вооруженных сил вновь переключается на традиционные конфликты великих держав и на такие страны как Россия и Китай с сохранением при этом такой задачи как борьба с терроризмом. Новый документ, опубликованный на прошлой неделе, стал первой Стратегией национальной обороны за 10 с лишним лет.

"Мир, говоря словами Джорджа Шульца [бывший госсекретарь США в администрации Рейгана], переполнен переменами, а его определяющей чертой является усиление глобальной нестабильности и неопределенности. Соперничество великих держав вновь становится реальностью, - заявил 19 января министр обороны Джеймс Мэттис. - Мы продолжим кампанию борьбы с террористами, которую ведем сегодня, но основное внимание в американской национальной безопасности теперь будет уделяться не терроризму, а соперничеству между великими державами".

По словам Мэттиса, Россия и Китай все чаще оспаривают мировое господство США, а поэтому Вашингтон должен действовать соответствующим образом. "Мы сталкиваемся с усиливающимися угрозами со стороны столь разных ревизионистских держав как Китай и Россия, со стороны государств, стремящихся подогнать мир под свои авторитарные модели, использующих свое право вето вопреки мнению других стран при принятии экономических, дипломатических и военных решений, - отметил министр. - Режимы-изгои, такие как Северная Корея и Иран, упорно продолжают незаконные действия, создающие угрозу региональной и даже глобальной безопасности. Притесняя собственные народы и попирая их достоинства и права, они проталкивают свои извращенные взгляды во внешний мир".

Но хотя такие авторитарные режимы находятся на подъеме, Соединенным Штатам придется считаться с проблемой терроризма. "Несмотря на разгром халифата ИГИЛ (запрещено в России - прим. перев.), жестокие экстремистские организации, такие как "Исламское государство", ливанская "Хезболла" и "Аль-Каида" (запрещены в России - прим. ред.), продолжают сеять ненависть, разрушать мир и убивать ни в чем не повинных людей по всему земному шару", - заявил Мэттис.

Хотя Соединенные Штаты начинают бороться с этими угрозами, техническое и технологическое превосходство Вашингтона над вероятными противниками начинает ослабевать. "В эти времена перемен наша армия по-прежнему сильна. Однако наши конкурентные преимущества ослабевают во всех областях военного дела, в воздухе, на суше, на море, в космосе и киберпространстве, - сказал министр обороны. - В условиях стремительных технологических изменений негативное влияние на боевую готовность является результатом самого долгого периода военных действий за всю историю нашей страны и сокращения военных расходов, потому что девять из последних 10 лет мы работаем в условиях решений, из-за которых наша армия перенапряжена и недофинансируется".

Мэттис предлагает создать более "смертоносные" вооруженные силы и укрепить сеть американских альянсов, что на первый взгляд противоречит подходу Белого дома к этой проблеме. "Мы будем создавать более смертоносную армию. Мы будем укреплять наши традиционные альянсы и создавать новые партнерства с другими странами, - сказал Мэттис. - В то же время мы будем реформировать практику работы нашего ведомства, повышая его эффективность и экономичность".

Но говоря о создании новых партнерств с союзниками, Мэттис отметил, что Соединенные Штаты несут основную военную нагрузку по поддержанию либерального международного порядка. Так больше продолжаться не может. "Мы несем несоразмерно большое военное бремя в интересах демократий в эпоху после Второй мировой войны, - сказал он. - Усиление экономической мощи сегодняшних демократий и наших партнеров обуславливает то, что им необходимо наращивать свои усилия и делать больше".

По словам Мэттиса, союзники Америки постепенно начинают честно выполнять свою долю работы. "Меня воодушевляет то, что я вижу, а генеральный секретарь [НАТО] Йенс Столтенберг как нельзя лучше руководит в Брюсселе нашим главным альянсом, - заявил министр. - Его методы руководства альянсом гарантируют, что все мы будем работать вместе, и каждый будет нести справедливую долю нагрузки".

Естественно, время покажет, будут ли союзники Америки со временем вносить свой вклад по справедливости. Но сегодняшняя практика указывает на то, что такие союзники как Германия вряд ли согласятся на это.

Дейв Маджумдар - редактор "Нэшнл интерест" (The National Interest), освещающий военные вопросы.

The National Interest, США