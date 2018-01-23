Минобороны РФ выделило прапорщику из Сызрани около 10 млн рублей на покупку жилья



Строительство жилья для военнослужащих.

Источник: ЦВО Строительство жилья для военнослужащих.Источник: ЦВО

В 2017 году на территории Самарской области выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем 1123 военнослужащих, что на 32% больше показателей 2016 года.

297 – реализовали право на постоянное жилье, из них 14 военнослужащих получили постоянные квартиры в натуральном виде, 82 военнослужащий получили жилищную субсидию для строительства или приобретения жилого помещения. Общая сумма субсидии, перечисленная в 2017 году военнослужащим, проходящим службу на территории Самарской области, составила около полумиллиарда рублей. Средний размер перечисленных денежных средств на одну семью составил 6 млн рублей.

Наибольшие суммы получили военнослужащие, проходящие службу в Сызрани (многодетный прапорщик получил 9,8 млн рублей, многодетный подполковник - 9,2 млн рублей).

Справочно. Право на получение постоянного жилого помещения или жилищной субсидии у военнослужащего возникает при увольнении с выслугой 10 лет и более в связи с достижением предельного возраста, состоянию здоровья или организационно-штатными мероприятиями, либо при выслуге 20 лет вне зависимости от его увольнения.

201 военнослужащему оформлены свидетельства о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения на получение целевого жилищного займа.

Справочно. Право на получение целевого жилищного займа для приобретения жилого помещения возникает у военнослужащего через 3 года нахождения в реестре участников накопительного-ипотечной системы. В последующем, в период прохождения службы, государство гарантирует выплату его кредита.

826 – обеспечены служебным жильем или получают компенсацию за наем (поднаем) служебного жилья, их них 518 семей военнослужащих получили служебное жилье, 308 военнослужащих получают компенсацию за наем (поднаем) жилья.