Минобороны РФ выделило прапорщику из Сызрани около 10 млн рублей на покупку жилья
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Строительство жилья для военнослужащих.
Источник: ЦВО
В 2017 году на территории Самарской области выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем 1123 военнослужащих, что на 32% больше показателей 2016 года.
297 – реализовали право на постоянное жилье, из них 14 военнослужащих получили постоянные квартиры в натуральном виде, 82 военнослужащий получили жилищную субсидию для строительства или приобретения жилого помещения. Общая сумма субсидии, перечисленная в 2017 году военнослужащим, проходящим службу на территории Самарской области, составила около полумиллиарда рублей. Средний размер перечисленных денежных средств на одну семью составил 6 млн рублей.
Наибольшие суммы получили военнослужащие, проходящие службу в Сызрани (многодетный прапорщик получил 9,8 млн рублей, многодетный подполковник - 9,2 млн рублей).
Справочно. Право на получение постоянного жилого помещения или жилищной субсидии у военнослужащего возникает при увольнении с выслугой 10 лет и более в связи с достижением предельного возраста, состоянию здоровья или организационно-штатными мероприятиями, либо при выслуге 20 лет вне зависимости от его увольнения.
201 военнослужащему оформлены свидетельства о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения на получение целевого жилищного займа.
Справочно. Право на получение целевого жилищного займа для приобретения жилого помещения возникает у военнослужащего через 3 года нахождения в реестре участников накопительного-ипотечной системы. В последующем, в период прохождения службы, государство гарантирует выплату его кредита.
826 – обеспечены служебным жильем или получают компенсацию за наем (поднаем) служебного жилья, их них 518 семей военнослужащих получили служебное жилье, 308 военнослужащих получают компенсацию за наем (поднаем) жилья.
Справочно. Право на служебное жилое помещение имеют офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты, проходящие службу по контракту при отсутствии у них жилья по месту прохождения службы.
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23.01.2018
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