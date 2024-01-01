Вертолетчики ЮВО прибыли под Волгоград для участия в параде в честь победы в Сталинграде
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Ударный вертолет Ми-28Н.
Источник: rg.ru
Летчики авиационных групп на вертолетах Ми-28 "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", Ми-35, десантно-боевых Ми-8АМТШ "Терминатор" во вторник начнут подготовку к мероприятию
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 января. /ТАСС/. Экипажи 20 вертолетов армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) прибыли на аэродром Мариновка в Волгоградской области для участия в воздушной части военного парада, посвященного 75-летию окончания в Сталинградской битвы. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"Экипажи 20 боевых вертолетов из Кореновска, Зернограда и Буденновска, несмотря на сложные погодные условия, успешно справились с поставленной задачей, перелет завершен в установленные сроки", - сказал Астафьев.
Он уточнил, что летчики авиационных групп на вертолетах Ми-28 "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", Ми-35, десантно-боевых Ми-8АМТШ "Терминатор" во вторник начнут подготовку к мероприятию.
Как сообщалось ранее, всего в параде будет задействовано более 50 воздушных судов из летных частей ВВС и ПВО Южного военного округа. Несколько групп самолетов уже прибыли на аэродром Мариновка.
Окончательно парадная группа ВКС РФ будет сформирована в среду, сказал Астафьев, уточнив, что несколько авиагрупп будут вылетать к месту проведения парада непосредственно из пунктов постоянного базирования.
Как ТАСС сообщал ранее, парад, посвященный празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, пройдет на площади Павших борцов 2 февраля. Помимо авиации в нем примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих Минобороны и представителей других ведомств, а также более 70 единиц современной боевой техники.
Сталинградская битва - одна из решающих операций Великой Отечественной войны. Сражение продолжалось 200 дней. На разных этапах в битве с обеих сторон были задействованы больше 2,1 млн человек.
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23.01.2018
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