Россия испытывает новую "беспилотную наземную боевую машину" в условиях, приближенных к боевым



Боевая автоматизированная система "Нахлебник".

Источник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский Боевая автоматизированная система "Нахлебник".Источник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Российский концерн "Калашников" провел испытания нового наземного боевого робота "Соратник" в условиях, "приближенных к боевым". Эта российская разработка указывает направление, в котором будут развиваться армии мира, все чаще применяя беспилотные системы во время будущих конфликтов.

"Боевую автоматизированную систему (БАС) "Соратник" испытали в условиях, максимально приближенных к боевым. Эти испытания подтвердили характеристики комплекса и доказали возможность использования данной роботизированной системы при температуре воздуха выше 30 градусов по Цельсию", - заявил представитель пресс-службы "Калашникова" информационному агентству ТАСС.

Пока нет никаких убедительных свидетельств, указывающих на то, что Россия испытывает беспилотные наземные машины в реальном бою, если не считать довольно простых роботов-саперов и машины по обезвреживанию боеприпасов. По сообщению ТАСС, испытания машины "Соратник" проводились в Сибири, однако из имеющихся фотографий трудно понять действительно ли это так.

"Не исключено, что "Соратник" испытывали в Сирии, учитывая то, что Россия проводила там испытания беспилотных машин разминирования, и теперь намеревается использовать их в войсках, - говорит Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett), работающий в Центре военно-морского анализа и специализирующийся на российской робототехнике. - Отсутствие четких фотографических материалов об испытаниях "Соратника" может быть связано с тем, что этот робот выполнял боевые задачи, в то время как другие беспилотные автоматизированные системы занимаются миротворчеством и разминированием".

Русские надеются, что со временем им удастся создать большой парк наземных беспилотников, и "Соратник" является провозвестником будущего. "Русские испытывают самые разные беспилотные системы для их применения в боевых условиях, разрабатывая опытные и экспериментальные образцы и проводя с ними серьезные и жесткие испытания, - говорит Бендетт. - Они также открыто заявляют, что беспилотные системы станут важным компонентом вооруженных сил в будущих войнах".

Кроме экспедиционных операций, русские наверняка испытывают свои беспилотные системы в регионах с суровыми климатическими условиями, скажем, в Арктике. "Российские руководители неоднократно выступали с заявлениями о том, что стране необходимы беспилотные системы для охраны ее протяженных границ, - отмечает Бендетт. - Так что со временем могут состояться испытания таких машин для их будущего применения в пограничных войсках, на севере и в тихоокеанском регионе".

Русские могут использовать свои беспилотные наземные машины в разном качестве: для эвакуации раненых, для перевозки различных предметов снабжения и даже для оказания огневой поддержки. "Они ведут разговоры о применении БАС для эвакуации раненых, для транспортных перевозок и для осуществления боевой поддержки", - говорит Бендетт.

Со временем Россия может приступить к экспортным продажам этих систем, однако данная техника пока далека от совершенства, и вначале Москва должна принять ее на вооружение в собственной армии. "Возможен экспорт в ограниченных количествах и в таких версиях, которые будут отличаться от систем, поставляемых в российские войска, - сказал Бендетт. - Ведь русские еще пока сами не приняли их на вооружение, да и техника недостаточно отработана, чтобы говорить о массовых экспортных поставках".

Со временем Россия (и другие страны) получат это оружие. И Пентагону надо быть готовым к этому моменту.

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar) - редактор The National Interest, освещающий военные вопросы.

The National Interest, США