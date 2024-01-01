Начальник британского генштаба заявляет, что его армия отстает от российской, и просит дополнительное финансирование



Британские военнослужащие.

Источник: © AP Photo, Shakh Aivazov Британские военнослужащие.Источник: © AP Photo, Shakh Aivazov

Начальник Генерального штаба генерал сэр Ник Картер (Nick Carter) в понедельник заявит о том, что из-за агрессивной модернизации российской армии, которую осуществляет Владимир Путин, Кремль сегодня обладает такими боевыми возможностями, каких нет у Британии, и что британские вооруженные силы могут отстать еще больше.

Выступая в Королевском институте оборонных исследований, он скажет: "Пора обратить внимание на эти угрозы - бездействие в нашей ситуации непозволительно".

Министр обороны Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson) в настоящее время продолжает борьбу в стенах кабинета министров с Министерством финансов, пытаясь не допустить сокращения вооруженных сил. Но вмешательство сэра Ника существенно поможет ему, так как он выдвинул сильные доводы в пользу увеличения финансирования.

Недавно один высокопоставленный отставной генерал предупредил депутатов парламента, что из-за сокращений сухопутные войска уже отстали на 20 лет и не в силах справиться с российской армией.

Сэр Ник в своем выступлении подчеркнет серьезность угрозы со стороны российских ракет большой дальности, однако армейские источники заявляют, что генералов также беспокоит российское превосходство в таких областях как артиллерия, радиоэлектронная борьба и навыки ведения кибервойн.

Высокопоставленные офицеры заявляют, что в результате 15-летней борьбы с повстанцами и боевиками в Ираке и Афганистане, которая не требовала применения передовых технологий, и последующих сокращений расходов в Министерстве обороны Великобритания сегодня не уделяет должного внимания тем умениям и технике, которые необходимы для успешного противостояния высокотехнологичным и боеспособным армиям.

В то же время противник, в том числе и Россия, вкладывает большие средства в совершенствование и модернизацию своих вооруженных сил.

Командование сухопутных войск подчеркивает, что Британия не в состоянии защититься от современной российской артиллерии большой дальности, которая с ужасающей эффективностью применяется на Украине, а также от высокоточных ракетных ударов, которые мы наблюдаем в Сирии.

Россия также сравнялась или даже вырвалась вперед по навыкам и средствам ведения радиоэлектронной борьбы, которые позволяют войскам ставить помехи противнику или производить засечку целей по его сигналам.

В такой обстановке генералы опасаются, что в целях экономии планы модернизации британской армии, включающие закупку бронетехники для новых ударных бригад и обновление стареющих танков "Челленджер" и боевых машин пехоты, могут быть отложены, либо финансирование по ним сокращено.

Кроме того, существенно урезаны ассигнования на научно-исследовательскую работу ученых из оборонного комплекса. Сэр Ник предупредит, что Россия создает все более агрессивные экспедиционные силы, которые показали себя в Сирии, где Кремль оказывает поддержку Башару аль-Асаду, а также на Украине, где он помогает сепаратистам. Он отметит, что Британии очень трудно сравняться с российскими возможностями в этом направлении.

"Наши возможности по нанесению упреждающих ударов и по реагированию на угрозы существенно ослабнут, если мы начнем отставать от наших противников", - скажет сэр Ник.

Он также выступит с предупреждением о том, что Россия не только проводит операции в Сирии и на Украине, но и отрабатывает сценарии наступления в северной части Европы во время военных игр и учений, скажем, против Литвы.

Британия также должна пристально следить за тем, как ее противники используют нетрадиционные средства кибервойны, дезинформации, своих ставленников и диверсии для "стирания границы между войной и миром".

Сэр Ник скажет: "Соперничество с участием государства сегодня используется по-новому, все более интегрированно, и мы должны быть готовы к таким новшествам. Те угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, находятся не в тысячах километрах от нас. Нет, они прямо на европейском пороге. Мы уже видели, что кибервойну можно вести и на поле боя, и для нарушения нормальной жизни людей. У нас в Британии от этого нет иммунитета".

Генерал сэр Ричард Барронс (Richard Barrons), до 2016 года возглавлявший Объединенное командование вооруженных сил Британии, в конце прошлого года выступил в оборонном комитете палаты общин и заявил, что сухопутным войскам не хватает средств ПВО, беспилотных летательных аппаратов и средств ведения кибервойны. По его словам, армия уже не в состоянии справляться с современными угрозами на поле боя, скажем, с российской артиллерией и беспилотниками, которые в течение 15 минут уничтожили два украинских механизированных батальона.

The Telegraph UK, Великобритания