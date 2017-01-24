Министр обороны России заявил о готовности поделиться с Вьетнамом опытом испытания военной техники в боевых условиях
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Крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96 "Взломщик" для ВС Вьетнама.
Источник: http://soha.vn
ЦАМТО, 23 января. Россия готова поделиться с Вьетнамом опытом испытаний военной техники в боевых условиях, заявил глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Ханое с министром национальной обороны СРВ генералом армии Нго Суан Литем.
"Вьетнам – наш давний испытанный партнер, с которым нас связывают доверительные отношения, основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве. Готовы принять ваших экспертов для консультаций с нашими специалистами", – сказал Сергей Шойгу.
Министр обороны России подчеркнул, что поддержание тесных и доверительных отношений с Вьетнамом является для России одним из внешнеполитических приоритетов.
"Мы рассматриваем вашу страну в качестве стратегического союзника, давнего и надежного друга. Вьетнам для нас – один из важнейших партнеров по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – отметил Сергей Шойгу.
Он указал на поступательную динамику двустороннего политического диалога на высшем уровне.
"Его ключевыми событиями стали прошлогодние встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангом в Москве и на саммите АТЭС в Дананге. Настроены на практическую реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей по дальнейшему развитию сотрудничества в оборонной сфере", – заявил Сергей Шойгу.
В ноябре прошлого года, напомнил он, заместители министров обороны двух стран успешно провели третий раунд стратегического диалога в области обороны.
"Подписан ряд документов о военном взаимодействии, в том числе меморандум о сотрудничестве в области миротворческой деятельности на основе устава ООН. Высоко оцениваем российско-вьетнамские связи в военно-морской области и в сфере военного образования", – подчеркнул Сергей Шойгу.
Министр обороны выразил уверенность, что очередная встреча будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между оборонными ведомствами России и Вьетнама, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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23.01.2018
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