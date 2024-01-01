ВМС Республики Корея передана седьмая НАПЛ "Тип-214"



Южнокорейская подводная лодка проекта KSS-II. Южнокорейская подводная лодка проекта KSS-II.

ЦАМТО, 23 января. Агентство программ оборонных закупок Минобороны Республики Корея (DAPA) передало командованию ВМС страны седьмую 1800-тонную НАПЛ класса KSS-2 "Тип-214", (079) "Хонг Беом-до" (Hong Beom-do).

По информации южнокорейских СМИ, церемония передачи состоялась 19 января на предприятии компании Hyundai Heavy Industries в Ульсане. Как предполагается, подлодка войдет в боевой состав флота в мае 2018 года.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время на вооружении ВМС Республики Корея имеется 15 подводных лодок, включая девять 1200-тонных ДЭПЛ, построенных в рамках программы KSS-1, и шесть 1800-тонных НАПЛ класса KSS-2 ("Тип-214"). Командование ВМС намерено увеличить численность подводного флота до 18 ед. к 2019 году и пополнить его еще девятью 3000-тонными подлодками в 2020-ые гг.

В рамках первой фазы программы KSS-2 на вооружение ВМС Республики Корея были приняты три подводные лодки класса "Тип-214" ("Сон Вон-Иль" (072), "Джеонг Джи" (073), "Ан Джанг-Джеун" (075)), построенные на предприятии Hyundai Heavy Industries в соответствии с подписанным в ноябре 2000 года с немецкой компанией Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) контрактом.

На втором этапе проекта KSS-2 ВМС Республики Корея получат еще 6 подлодок "Тип-214". В декабре 2008 года компания Howaldtswerke-Deutsche Werft's (подразделение Thyssen Krupp Marine Systems) подписала с DAPA контракт на поставку комплектов материалов и оборудования для их постройки. По результатам проведенного тендера Агентство выбрало подрядчиком постройки четвертой НАПЛ "Тип-214" компанию Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Она же получила заказы на постройку шестой и восьмой подлодок серии. Контракты на пятую, седьмую и девятую НАПЛ были заключены с Hyundai Heavy Industries.

Четвертая НАПЛ, (076) "Ким Джва-чжин", без широкой огласки была передана ВМС Республики Корея в декабре 2014 года, пятая, (077) "Юн Бонг-гиль" (Yun Bong-gil), – в июне 2016 года. Шестую НАПЛ, "Ю Гван-сун" (Yu Gwan-sun), ВМС получили 10 июля 2017 года.

Церемония спуска НАПЛ "Хонг Беом-до" на воду состоялась на предприятии компании Hyundai Heavy Industries в Ульсане 5 апреля 2016 года. Спуск на воду девятой и последней НАПЛ класса KSS-2, "Син Дол-сеок" (Sin Dol Seok), прошел 7 сентября 2017 года. Принятие этой подлодки на вооружение ВМС Республики Корея запланировано на 2019 год.

Подлодки класса KSS-2 предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, постановки минных заграждений, поражения наземных целей.

Длина НАПЛ "Тип-214" составляет 65,3 м, ширина – 6,3 м, подводное водоизмещение – 1800 т. Подлодки изготовлены с использованием технологий малозаметности, оснащены комбинированной дизель-электрической/ анаэробной (воздухонезависимой на топливных элементах) энергетической установкой, позволяющей развивать скорость до 20 узлов в подводном положении и 12 узлов – в надводном. Экипаж подлодки – 40 человек (включая 5 офицеров). Подлодка может выполнять задачи на глубинах до 400 м в течение 2 недель. Система боевого управления ISUS-90 позволяет операторам получать различную информацию и обнаруживать до 300 целей одновременно. НАПЛ оборудована восемью 533-мм торпедными аппаратами и может применять крылатые ракеты "море-поверхность", противокорабельные ракеты "Гарпун", тяжелые торпеды "Уайт Шарк" (Baek Sang Eo) и мины.