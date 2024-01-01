На Камчатке летчики-истребители провели воздушный бой на сверхзвуковых скоростях в стратосфере
|
|
Высотный перехватчик Миг-31.
Источник: ТАСС/Владислав Белогруд
ЦАМТО, 23 января. На Камчатке летчики-истребители провели воздушный бой на сверхзвуковых скоростях в стратосфере. В роли нарушителя воздушной границы выступил высотный истребитель-перехватчик МиГ-31, летящий на высоте около 20 км.
Перед экипажем "нарушителя" стояла задача проникнуть на предельной скорости в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж и уйти от возможного преследования.
На перехват цели по тревоге с авиабазы Елизово (Камчатский край) был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31. С целью усложнения задания поиск и уничтожение "нарушителя" экипажу МиГ-31 было поручено осуществить самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО.
Для достижения оптимальных условий перехвата цели экипаж истребителя на сверхзвуковой скорости более 2200 км/ч занял позицию в нижних слоях стратосферы на высоте превышающей 14 км, выполнил поиск, захват и уничтожение воздушной цели, осуществив электронный пуск ракеты. Несмотря на применение условным "нарушителем" противоракетного маневра цель была успешно поражена. Дистанция уничтожения условного нарушителя воздушной границы составила более 100 км, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
|
23.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.01.2018 "Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО
23.01.2018 МО РФ сообщило о перехвате истребителями ВКС самолетов условного противника в стратосфере
23.01.2018 ВКС перехватили самолеты в стратосфере
23.01.2018 Экипажи бомбардировщиков ЗВО отработали дальние перелеты с дозаправкой
22.01.2018 Танки подкачали. Военные инженеры показали надувные макеты боевой техники
18.01.2018 На вооружение ЦВО поступили модернизированные истребители МиГ-31БМ
17.01.2018 Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет продолжительностью более 13 часов
17.01.2018 Минобороны РФ подтвердило сопровождение двух Ту-160 истребителями Бельгии и Британии