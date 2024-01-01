

Высотный перехватчик Миг-31.

Источник: ТАСС/Владислав Белогруд Высотный перехватчик Миг-31.Источник: ТАСС/Владислав Белогруд

ЦАМТО, 23 января. На Камчатке летчики-истребители провели воздушный бой на сверхзвуковых скоростях в стратосфере. В роли нарушителя воздушной границы выступил высотный истребитель-перехватчик МиГ-31, летящий на высоте около 20 км.

Перед экипажем "нарушителя" стояла задача проникнуть на предельной скорости в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж и уйти от возможного преследования.

На перехват цели по тревоге с авиабазы Елизово (Камчатский край) был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31. С целью усложнения задания поиск и уничтожение "нарушителя" экипажу МиГ-31 было поручено осуществить самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО.

Для достижения оптимальных условий перехвата цели экипаж истребителя на сверхзвуковой скорости более 2200 км/ч занял позицию в нижних слоях стратосферы на высоте превышающей 14 км, выполнил поиск, захват и уничтожение воздушной цели, осуществив электронный пуск ракеты. Несмотря на применение условным "нарушителем" противоракетного маневра цель была успешно поражена. Дистанция уничтожения условного нарушителя воздушной границы составила более 100 км, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.