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Россия ведет переговоры о возможности продажи ЗРС С-400 с рядом стран Ближнего Востока и ЮВА

24.01.2018 ЦАМТО 170 0
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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник: rg.ru

ЦАМТО, 23 января. Ряд стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии намерены приобрести зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, переговоры уже ведутся, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Это уникальные комплексы, не имеющие аналогов в мире по своим тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО", – сообщил Сергей Шойгу в ходе турне по странам Юго-Восточной Азии.

Министр обороны России добавил, что "заинтересованность в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности, Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии".

"Сейчас ведется соответствующая переговорная работа", – сказал Сергей Шойгу.

Он также отметил, что Россия готова поделиться со своими партнерами опытом применения российской техники и вооружения в Сирии при борьбе с международным терроризмом.

"Прежде всего, это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие сухопутных войск, сил специальных операций и на отдельном месте российские системы ПВО. Речь идет не только о таких комплексах, как "Панцирь", которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400", – пояснил Сергей Шойгу.

При этом он подчеркнул, что "без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одна наша встреча или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
23.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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