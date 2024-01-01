Министерство обороны очистило полигон на Новой Земле от 7000 тонн металлолома
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Сбор металлолома на острове Врангеля.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ЦАМТО, 23 января. Минобороны России за три года очистило бывший ядерный полигон на Новой Земле от почти 7 тыс. тонн металлолома, сообщил заместитель начальника 12 главного управления Минобороны по материально-техническому обеспечению полковник Андрей Жиляков.
Как заявил А.Жиляков на конференции "Благословенный Север" в Русском географическом обществе, также был выполнен большой объем работ по уничтожению различными способами и утилизации 424 списанных зданий, что составляет 85% от запланированного объема.
"При этом успешно применялись передовые способы разрушения зданий и конструкций с помощью взрывных технологий. Это позволило сократить время выполнения работ и сэкономить значительный объем финансовых средств", – пояснил А.Жиляков.
Он отметил, что в 2018 году Минобороны намерено вывезти с полигона 2100 тыс. тонн лома металлов и продолжить работы по рекультивации территории.
"Ежегодно мы формируем по временному штату отряд ликвидации экологического ущерба и в июне – сентябре его силами выполняем запланированный объем работ. В 2017 году в отряде было задействовано 94 человека, 22 ед. техники и более 45 ед. специального оборудования", – цитирует А.Жилякова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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23.01.2018
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