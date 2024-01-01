Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Министерство обороны очистило полигон на Новой Земле от 7000 тонн металлолома

24.01.2018 ЦАМТО 211 0
0
Понравилась новость?
 +3
Сбор металлолома
Сбор металлолома на острове Врангеля.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 23 января. Минобороны России за три года очистило бывший ядерный полигон на Новой Земле от почти 7 тыс. тонн металлолома, сообщил заместитель начальника 12 главного управления Минобороны по материально-техническому обеспечению полковник Андрей Жиляков.

Как заявил А.Жиляков на конференции "Благословенный Север" в Русском географическом обществе, также был выполнен большой объем работ по уничтожению различными способами и утилизации 424 списанных зданий, что составляет 85% от запланированного объема.

"При этом успешно применялись передовые способы разрушения зданий и конструкций с помощью взрывных технологий. Это позволило сократить время выполнения работ и сэкономить значительный объем финансовых средств", – пояснил А.Жиляков.

Он отметил, что в 2018 году Минобороны намерено вывезти с полигона 2100 тыс. тонн лома металлов и продолжить работы по рекультивации территории.

"Ежегодно мы формируем по временному штату отряд ликвидации экологического ущерба и в июне – сентябре его силами выполняем запланированный объем работ. В 2017 году в отряде было задействовано 94 человека, 22 ед. техники и более 45 ед. специального оборудования", – цитирует А.Жилякова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
23.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 09:45
  • 1
Почему Москве не удалось стать частью западного мира
  • 24.01 09:44
  • 269
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 24.01 09:41
  • 130
С опозданием на 10 лет
  • 24.01 09:22
  • 17
"Массового гиперзвукового оружия не стоит ожидать"
  • 24.01 08:52
  • 18
Адмиралы считают, что АПЛ "Акула" можно модернизировать
  • 24.01 08:34
  • 2
Признание на Западе: ЧВК Вагнера получила высокую оценку во Франции
  • 24.01 07:54
  • 2
Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ
  • 24.01 07:51
  • 9
Третий китайский авианосец получит электромагнитную катапульту
  • 24.01 07:32
  • 29
В США предрекли крах "Роскосмоса"
  • 24.01 07:19
  • 9
Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту
  • 24.01 07:07
  • 7
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 24.01 06:18
  • 1
"Бхишмы" оснастят индийскими ракетами
  • 24.01 00:25
  • 4
Вертолеты Ми-171А2 успешно прошли испытания в условиях экстремально низких температур
  • 24.01 00:23
  • 8
Существенный недостаток танка "Армата": что нужно исправить
  • 23.01 21:42
  • 704
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
другие обсуждаемые темы