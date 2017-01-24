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Премьер правительства Лаоса на встрече с министром обороны РФ выразил благодарность за поддержку и сотрудничество

24.01.2018 ЦАМТО 220 0
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 23 января. В столице Лаоса Вьентьяне 22 января состоялась встреча министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с премьер-министром республики Тхонглуном Сисулитом, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Мы высоко оцениваем развитие взаимосвязей между Россией и Лаосом на нынешнем этапе. Можно сказать, что все, что есть в наших Вооруженных силах, связано с вами. Очень надеемся на Российскую Федерацию и в дальнейшем", – подчеркнул Тхонглун Сисулит в беседе с Сергеем Шойгу.

Глава лаосского правительства сообщил, что получил доклад министра обороны республики генерал-полковника Тянсамона Тяннялата о прошедших ранее в понедельник его переговорах с главой военного ведомства России.

"Было сказано, – отметил премьер-министр, – что российская сторона придает большое значение реализации договоренностей, достигнутых в ходе моей встречи с Владимиром Путиным в мае 2016 года, а также по итогам моего официального визита в Россию в сентябре прошлого года".

Тхонглун Сисулит пожелал Сергею Шойгу успеха в ходе официального визита в Лаос. "Уверен, что переговоры будут успешными", – сказал руководитель правительства Лаоса.
23.01.2018
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Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей

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