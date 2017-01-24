В космос впервые отправится женщина кубинского происхождения
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Вид на Землю с борта МКС.
Источник: © NASA
Онон-Чэнселлор полетит на МКС вместе с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым
ГАВАНА, 23 января. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Астронавтка Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Серина Онон-Чэнселлор станет первой в истории женщиной кубинского происхождения, отправившейся в космос. Об этом сообщил 22 января интернет-портал Сuba Debate.
В июне 2018 года она полетит на Международную космическую станцию (МКС) в составе 56/57-й длительной экспедиции. Изначально 41-летняя Онон-Чэнселлор готовилась к миссии в качестве дублера. Однако на прошлой неделе NASA приняло решение исключить из экипажа Джанетт Эппс, которая должна была стать первой афроамериканкой в составе длительной экспедиции на МКС. Эппс была переведена на работу в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). Онон-Чэнселлор отправится в космос вместо нее.
Онон-Чэнселлор работает в NASA с 2006 года, в 2009 году присоединилась к отряду астронавтов. Она является специалистом в области космической медицины и электротехники, более девяти месяцев работала в Звездном городке в России.
Член 56/57-й экспедиции на МКС - дочь кубинца Хорхе Онона, эмигрировавшего в США в 1960 году и работавшего инженером в Вашингтоне. По словам астронавтки, именно отец привил ей и трем ее сестрам любовь к точным наукам.
Онон-Чэнселлор станет вторым в истории покорителем космоса кубинского происхождения. Первым был Арнальдо Тамайо Мендес - член советско-кубинского экипажа, который совершил полет в космос 18 сентября 1980 года на корабле "Союз-38". В течение восьми дней Тамайо Мендес и советский космонавт Юрий Романенко проводили на орбите различные эксперименты, по итогам которых был собран богатый исследовательский материал, позволивший реализовать ряд научных проектов в сфере медицины, геологии, физики и психологии.
Онон-Чэнселлор полетит к орбитальному комплексу вместе с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым и астронавтом Европейского космического агентства немцем Александером Герстом.
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23.01.2018
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