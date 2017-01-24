Десантники совершат лыжный марш-бросок из 10 городов в честь столетия Рязанского училища



Военнослужащие ВС РФ.

Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Военнослужащие ВС РФ.Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

На старт выйдут около 300 военных

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Лыжный переход десантников, посвященный столетию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, стартует в десяти городах 3 февраля. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Около 300 военнослужащих выйдут на старт в городах Новороссийск, Псков, Кострома, Тула, Смоленск, Ульяновск, Камышин, Белгород, Кубинка, Рязань", - говорится в сообщении.

Маршрут, проходящий через территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов, разбит на 10 отдельных частей для участия команд в общественно значимых мероприятиях городов и населенных пунктов, находящихся на дистанции. Общая протяженность марш-броска составит более 7,5 тысяч км. Финишируют военнослужащие в Рязанской области.