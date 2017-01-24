Шойгу: ряд стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии обсуждает с РФ покупку С-400



Пусковая установка зенитной ракетной системы комплекса С-400 "Триумф".

Источник: © Станислав Красильников/ТАСC Пусковая установка зенитной ракетной системы комплекса С-400 "Триумф".Источник: © Станислав Красильников/ТАСC

Министр обороны России уточнил, что на эту тему ведутся переговоры

ХАНОЙ, 23 января. /ТАСС/. Ряд государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии заинтересован в покупке российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня два комплекса С-400 развернуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая надежную противовоздушную оборону в Хмеймиме и Тартусе. Это уникальные комплексы с непревзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО", - заявил Шойгу в ходе турне по странам Юго-Восточной Азии.

В российской делегации, сопровождающей министра, отмечают, что Турция стала второй страной НАТО, у которой будут ЗРС дальнего действия российского производства. До последнего времени Греция была единственной страной Североатлантического альянса, которая успешно развивала военно-техническое сотрудничество с Россией, в частности, на вооружении греческой армии есть ЗРС С-300ПМУ1.

"Заинтересованность в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности, Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии", - сказал он. "Сейчас ведется соответствующая переговорная работа", - добавил министр.

Шойгу также отметил, что Россия готова поделиться со своими партнерами опытом применения техники и вооружения в Сирии при борьбе с международным терроризмом. "Прежде всего это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие Сухопутных войск, Сил специальных операций и на отдельном месте - российские системы ПВО. Речь идет не только о таких комплексах, как "Панцирь", которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400", - сказал Шойгу.

"Без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира", - добавил глава Минобороны РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 12 сентября, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении С-400 и внесла за них задаток. Как сообщил ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, поставки С-400 Турции начнутся в марте 2020 года.