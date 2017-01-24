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Истребители на Камчатке провели воздушный бой в стратосфере

24.01.2018 ТАСС 155 0
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МиГ-31. Архивное фото
МиГ-31. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Экипаж истребителя на скорости более 2200 км/ч на высоте более 14 км нашел, захватил и уничтожил воздушную цель с помощью электронного пуска ракеты

ТАСС, 23 января. Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке провели в стратосфере воздушный бой на сверхзвуковых скоростях. Один из истребителей должен был найти и перехватить второго, игравшего роль нарушителя, без помощи наземных средств ПВО, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"В роли нарушителя воздушной границы выступил высотный истребитель-перехватчик МиГ-31, летящий на высоте около 20 км. Перед экипажем "нарушителя" стояла задача проникнуть на предельной скорости в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж и уйти от возможного преследования. На перехват цели по тревоге с авиабазы Елизово (Камчатский край) был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31. С целью усложнения задания поиск и уничтожение "нарушителя" экипажу МиГ-31 было поручено осуществить самостоятельно, без привлечения наземных средств ПВО", - сообщил Воскресенский.

Экипаж истребителя на сверхзвуковой скорости более 2200 км/ч занял позицию в нижних слоях стратосферы на высоте более 14 км, нашел, захватил и уничтожил воздушную цель с помощью электронного пуска ракеты. "Нарушитель" применил противоракетный маневр, но цель была успешно поражена. Дистанция уничтожения условного нарушителя воздушной границы составила более 100 км.
23.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Проекты
ТОФ

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