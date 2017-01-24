Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу рассказал о подготовке проведения совместных учений с Вьетнамом

24.01.2018 РИА Новости 230 0
0
Понравилась новость?
 +1
Сергей Шойгу. Архивное фото
Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны РФ

ХАНОЙ, 23 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о подготовке плана сотрудничества в военной сфере и проведения совместных учений с Вьетнамом на ближайшие три года, рассчитывается, что план будет подписан в ближайшее время.

"Сотрудничество между нашими странами носит стратегический, дружественный характер", - сказал Шойгу на переговорах с президентом Вьетнама Чаном Дай Куангом.

По его словам, это подтверждается регулярностью встреч, в том числе, на высшем уровне между президентами России и Вьетнама.

Шойгу отметил, что ранее во вторник на встрече с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем были обсуждены шаги, которые необходимо сделать для реализации договоренностей лидеров двух стран.

"Мы подготовили план на ближайшие три года, с 2018-го по 2020-й, план нашего сотрудничества в военной сфере, план проведения совместных мероприятий, встреч, учений", - сказал Шойгу.

Позднее на встрече с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом Шойгу сообщил, что "рассчитываем, что этот план будет подписан в ближайшее время".

По словам Шойгу, планом предусматривается большое количество учений различного уровня, встреч и других совместных мероприятий.

Шойгу также отметил, что Россия и Вьетнам имеют большой совместный боевой опыт, который нужно использовать и приумножать.

По его оценке, Россия и Вьетнам - "это страны, которые многие десятилетия подтверждали и доказывали взаимную дружбу и уважение".

Партнерство России и Вьетнама, сказал Шойгу, направлено на обеспечение обороноспособности двух государств, это исторический опыт, который надо передать будущим поколениям.
23.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 09:41
  • 130
С опозданием на 10 лет
  • 24.01 09:22
  • 17
"Массового гиперзвукового оружия не стоит ожидать"
  • 24.01 08:52
  • 18
Адмиралы считают, что АПЛ "Акула" можно модернизировать
  • 24.01 08:46
  • 268
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 24.01 08:34
  • 2
Признание на Западе: ЧВК Вагнера получила высокую оценку во Франции
  • 24.01 07:54
  • 2
Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ
  • 24.01 07:51
  • 9
Третий китайский авианосец получит электромагнитную катапульту
  • 24.01 07:32
  • 29
В США предрекли крах "Роскосмоса"
  • 24.01 07:19
  • 9
Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту
  • 24.01 07:07
  • 7
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 24.01 06:18
  • 1
"Бхишмы" оснастят индийскими ракетами
  • 24.01 00:25
  • 4
Вертолеты Ми-171А2 успешно прошли испытания в условиях экстремально низких температур
  • 24.01 00:23
  • 8
Существенный недостаток танка "Армата": что нужно исправить
  • 23.01 21:42
  • 704
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 23.01 21:21
  • 1
В SpaceX отрицают, что секретный спутник США был потерян из-за нештатной работы ракеты
другие обсуждаемые темы