Новые российские учебно-тренировочные самолеты - зарубежный взгляд

В журнале "Air International" за октябрь 2017 года была опубликована статья "Russia’s new primary trainer", наш блог приводит ее перевод.

Як-152 является новым учебным самолетом для ВКС России. Два Як-152 были показаны на авиасалоне МАКС-2017 - самолет с бортовым номером "01", выкрашенный в серый цвет, принимал участие в летной программе, и самолет номером "02", в красно-бело-желтой раскраске демонстрировался на статической экспозиции и не поднимался в воздух до конца салона. Еще некоторое число самолетов находится в производстве. В соответствии с контрактом ВКС России на проведение НИОКР по теме "Птичка-ВВС", Иркутский авиационный завод выпустит два прототипа Як-152 для летных испытаний и два для усталостных и статических испытаний. В сентябре 2015 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов объявил о том, что ВКС намерены приобрести 150 Як-152, разработанный в ОКБ Яковлева для первоначального обучения летчиков. Производство самолетов будет осуществлять Иркутский авиационный завод, причем он и ОКБ Яковлева входят в состав АО "Корпорация "Иркут".

Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001, бортовой номер "01 белый"/"201") в демонстрационном полете во время авиасалона МАКС-2017. Жуковский, июль 2017 года (с) Евгений Одиноков / РИА Новости

Главный конструктор ОКБ Яковлева Дмитрий Драч удовлетворен самолетом, по его словам, "впервые за 30 лет мы разработали самолет для авиации общего назначения". Первый Як-152 с бортовым номером "01" поднялся в воздух 29 сентября 2016 года. На МАКС-2017 Драч объявил о том, что Як-152 приступит к государственным испытаниям осенью 2017 года.

ОКБ Яковлева разработало Як-152 с простым и прочным планером, а также небольшим числом элементов, включая капот двигателя, кок винта и законцовки крыла, сделанные из композиционных материалов. В ходе прочностных испытаний планер выдержал нагрузку в 13,5g, которая равняется эксплуатационной перегрузке в 9g ( с коэффициентом 1,5). Крыло имеет современный профиль и создает значительную подъемную силу и препятствует вхождению в штопор. По сравнению с Як-52 разработки 1974 года, который все еще используется для обучения летчиков, Як-152 обладает намного большей энерговооруженностью. В результате, Драч сообщил, что скороподъемность самолета достигла 12-13 м/с, а скорость повысилась с 280 до 380 км/ч.

Шасси создано АО "Авиаагрегат" и в нем используются крепкие стойки шасси и шины низкого давления. Курсант (на переднем кресле) и инструктор сидят друг за другом под единым фонарем в катапультируемых креслах Звезда СКС-94М2-152.

Рядом с Як-152 демонстрировался двигатель A03T V12, который производится компанией RED Aircraft GmbH (Аденау, Германия), основанной эмигрантом из России Владимиром Райхлином.

В России двигатели собираются и обслуживаются компанией "Руссо-Балт", совладельцем которой является Райхлин. Дизельный шестицилиндровый двигатель А03Т имеет европейский, российский и американский сертификаты. Его взлетная мощность достигает 500 л.с., он вращает трехлопастный винт МТВ-9-Е-С. По словам Драча, двигатель уже доработан для полетов при отрицательных перегрузках.

Винтовой Як-152 и реактивный Як-130 являются частью общей системы обучения. Для обеспечения плавного перехода с одного самолета на другой, ВКС России заказали в Як-152 оборудование кабины, аналогичное Як-130.

Як-152 для гражданского рынка будет оснащаться упрощенным оборудованием пилотской кабины без военной системы навигации, системы госпознавания и связи.

Другой претендент

Рекламируемый своим производителем как кандидат на роль учебного самолета для ВКС России, с надписью "ВВС России" на киле, реактивный самолет СР-10 принимал участие в летной программе МАКС-2017. СР-10 разрабатывался частным российским КБ САТ с 2007 года. Первый полет самолет совершил 25 декабря 2015 года, и он проходит испытания с аэродрома Кубинка.

Его отличием является умеренная (10°) обратная стреловидность крыла. Планер создан из композиционных материалов. Прототип СР-10 оснащен двигателем АИ-25ТЛ тягой 16,87 кН, заимствованным у учебно-боевого самолета L-39С. Серийные самолеты будут оснащаться двигателями аналогичной тяги, например, АЛ-55, СМ-100 или РД-2500.

В 2014 году проект СР-10 был передан Министерству обороны России в качестве участника тендера на новый учебно-тренировочный самолет для начального и основного этапов подготовки Несмотря на неудачу, КБ САТ все еще предлагает самолет ВКС России в качестве переходного самолета в нише между Як-152 и Як-130. Однако заказ ВКС России на СР-10 представляется маловероятным, так как необходимость вводить новый тип самолета между Як-152 и Як-130 отсутствует. А частные владельцы, которым нравится необычный и привлекательный внешний вил СР-10, могут дать ему шанс получить заказы.