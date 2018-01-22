Индия испытывает лёгкий ударный вертолёт (LCH) в условиях пустыни

Индийская компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) проводит испытания лёгкого ударного вертолёта (LCH). Изучение возможностей индийской винтокрылой машины проводится на Покранском полигоне близ города Джайсалмер (штат Раджастан). Испытания LCH осуществляются при совместном участии специалистов исследовательской оборонной организации DRDO, командования ВВС Индии и представителей компании-производителя.

Отмечается, что в ходе испытаний проверяется функционал ударного вертолёта в условиях пустыни. В частности, отрабатывается нанесение ударов по наземным целям с различных высот. Ранее огневые возможности нового индийского вертолёта оценивались в тропических условиях.

Индийское военное командование сообщает, что в ходе огневых испытаний применяются ракеты. В частности, наносятся удары по целям, которые имитируют танки и бронетранспортёры.

Сообщается, что 5,5-тонная машина способна эффективно вести огонь не только по наземным целям. Отмечается, что вертолёт может быть использован по летящим с относительно невысокой скоростью самолётам. Кроме того, заявлено, что LCH от Hindustan Aeronautics Limited можно использовать даже в качестве противолодочного вертолёта.

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Производители сообщают, что при соответствующем переоборудовании вертолёт может применяться для проведения поисково-спасательных и наблюдательных миссий.

Предел высоты составляет около 6500 м. На вооружении стоят ракеты (70 мм) и 20-мм пулемёт.

В компании HAL заявили, что новая модель обладает более широким спектром полезных характеристик (включая полезную нагрузку по топливу и боеприпасам) в сравнении с аналогами.

Важной особенностью ударного вертолёта от HAL названо то, что его можно применять как над морем, там и в условиях Гималайских высот (до упомянутого 6,5-км предела) при существенном перепаде температур.