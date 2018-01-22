Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ

23.01.2018 РИА Новости 291 0
0
Понравилась новость?
 0
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Комплекс ПВО С-400 Триумф.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 янв - РИА Новости. Индия и Россия вступили в финальную стадию переговоров по будущему контракту на поставку пяти дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф", пишет в понедельник газета Times of India со ссылкой на источник в Минобороны страны.

По данным журналистов, Нью-Дели рассчитывает, что соглашение с Москвой будет заключено в следующем финансовом году (1 апреля 2018 - 31 марта 2019 года), а сами поставки С-400 начнутся спустя два года после подписания контракта. Сумма сделки, по информации газеты, составит порядка 390 миллиардов рупий (около 5,5 миллиардов долларов).

"Комплексы, включающие пусковые установки, систему управления, радары и другие машины…, должны быть доставлены в течение 54 месяцев (4,5 года)", - сказал собеседник газеты. По его оценке, комплексы "изменят региональную динамику в сфере противовоздушной обороны".

В свою очередь источник РИА Новости в оборонно-промышленном секторе Индии заявил, что "не готов подтвердить" информацию о том, что переговоры вышли на финишную прямую.

Индия может стать третьим экспортным заказчиком этих новейших российских ЗРК: до этого соглашения удалось заключить с Китаем и Турцией. Также продолжаются переговоры о поставках с Саудовской Аравией, стороны сообщали о планах согласовать все вопросы до конца 2017 года.

С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.
22.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
Турция
Продукция
С-400 Триумф

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.01 09:37
  • 248
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 23.01 09:01
  • 2
Существенный недостаток танка "Армата": что нужно исправить
  • 23.01 08:53
  • 3
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 23.01 08:51
  • 47
Создатель "Протонов" признал катастрофическое положение
  • 23.01 08:50
  • 126
С опозданием на 10 лет
  • 23.01 08:18
  • 18
В США предрекли крах "Роскосмоса"
  • 23.01 07:46
  • 6
Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту
  • 23.01 06:59
  • 1
Итоги российской операции в Сирии: анализ западных аналитиков
  • 23.01 06:49
  • 446
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.01 06:25
  • 1
Армия США продолжает нести потери на дорогах Европы
  • 23.01 06:19
  • 1
США уличили Россию в сливе Китаю технологии РД-180
  • 23.01 06:05
  • 1
Путин изменил форму ответа на благодарность командира в армии
  • 23.01 03:34
  • 1
Морская авиация Тихоокеанского флота пополнилась модернизированными вертолетами Ка-29 и Ка-27М
  • 22.01 22:50
  • 1237
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.01 21:19
  • 8
"Массового гиперзвукового оружия не стоит ожидать"
другие обсуждаемые темы