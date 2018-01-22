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Самолеты Ту-142М3 Тихоокеанского флота поразили цели условного противника

23.01.2018 РИА Новости 204 0
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Противолодочный самолет Ту-142. Архивное фото
Противолодочный самолет Ту-142. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Шесть экипажей самолетов Ту-142МЗ дальней противолодочной авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учебных полетов обнаружили имитирующую корабль условного противника надводную цель и поразили ее, выполнив практическое бомбометание авиабомбами П-50Т, сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.

"Сегодня в соответствии с планом боевой подготовки морской авиации ТОФ экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ во время проведения полетов отработали задачи по предназначению - поиску, классификации и слежению за кораблями условного противника. Летчики обнаружили надводную цель, имитирующую корабль условного противника, и выполнили практическое бомбометание по ней", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "к выполнению задач привлекались шесть экипажей противолодочной авиации ТОФ; поражение условных целей проводилось практическими авиабомбами П-50Т".

В ходе полетов экипажи Ту-142МЗ также провели тренировки по комплексному применению радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения с постановкой буев, приему и анализу передаваемой ими информации.
22.01.2018
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Страны
Россия
Продукция
Ту-142
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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