Самолеты Ту-142М3 Тихоокеанского флота поразили цели условного противника
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Противолодочный самолет Ту-142. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Шесть экипажей самолетов Ту-142МЗ дальней противолодочной авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учебных полетов обнаружили имитирующую корабль условного противника надводную цель и поразили ее, выполнив практическое бомбометание авиабомбами П-50Т, сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.
"Сегодня в соответствии с планом боевой подготовки морской авиации ТОФ экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ во время проведения полетов отработали задачи по предназначению - поиску, классификации и слежению за кораблями условного противника. Летчики обнаружили надводную цель, имитирующую корабль условного противника, и выполнили практическое бомбометание по ней", - сказано в сообщении.
Отмечается, что "к выполнению задач привлекались шесть экипажей противолодочной авиации ТОФ; поражение условных целей проводилось практическими авиабомбами П-50Т".
В ходе полетов экипажи Ту-142МЗ также провели тренировки по комплексному применению радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения с постановкой буев, приему и анализу передаваемой ими информации.
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22.01.2018
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