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Шойгу прибыл с официальным визитом в Лаос

23.01.2018 ТАСС 234 0
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Министр обороны России Сергей Шойгу. 21 декабря 2017
Министр обороны России Сергей Шойгу. 21 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Отмечается, что главы военных ведомств двух стран будут обсуждать вопросы двустороннего сотрудничества в военной области

ВЬЕНТЬЯН /Лаос/, 22 января. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в понедельник прибыл с официальным визитом в Лаос, где проведет переговоры с главой военного ведомства республики. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

"На встрече с министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялато будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в военной области", - сказала она.

Также программой визита предусмотрена встреча главы российского оборонного ведомства с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

20-22 января Шойгу посетил с официальным визитом Мьянму. На 23 января планируется рабочая поездка министра обороны РФ во Вьетнам.
22.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Вьетнам
Лаос
Мьянма
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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