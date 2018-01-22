Шойгу прибыл с официальным визитом в Лаос



Министр обороны России Сергей Шойгу. 21 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Министр обороны России Сергей Шойгу. 21 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Отмечается, что главы военных ведомств двух стран будут обсуждать вопросы двустороннего сотрудничества в военной области

ВЬЕНТЬЯН /Лаос/, 22 января. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в понедельник прибыл с официальным визитом в Лаос, где проведет переговоры с главой военного ведомства республики. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

"На встрече с министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялато будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в военной области", - сказала она.

Также программой визита предусмотрена встреча главы российского оборонного ведомства с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

20-22 января Шойгу посетил с официальным визитом Мьянму. На 23 января планируется рабочая поездка министра обороны РФ во Вьетнам.