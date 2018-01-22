Шойгу прибыл с официальным визитом в Лаос
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Министр обороны России Сергей Шойгу. 21 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Отмечается, что главы военных ведомств двух стран будут обсуждать вопросы двустороннего сотрудничества в военной области
ВЬЕНТЬЯН /Лаос/, 22 января. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в понедельник прибыл с официальным визитом в Лаос, где проведет переговоры с главой военного ведомства республики. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.
"На встрече с министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялато будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в военной области", - сказала она.
Также программой визита предусмотрена встреча главы российского оборонного ведомства с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
20-22 января Шойгу посетил с официальным визитом Мьянму. На 23 января планируется рабочая поездка министра обороны РФ во Вьетнам.
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22.01.2018
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