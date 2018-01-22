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Оборона Великобритании нуждается в совершенствовании перед лицом российской угрозы - начальник Генштаба британской армии

23.01.2018 Интерфакс-АВН 98 0
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Авианосец R 08 Queen Elizabeth
Церемония вступления в состав Королевских ВМС Великобритании авианосца R 08 Queen Elizabeth. Портсмут, 07.12.2017.
Источник: ВМС Великобритании

Лондон. 22 января. ИНТЕРФАКС - Начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер считает, что оборона страны требует мер по укреплению и инновации в связи с растущей угрозой со стороны России.

Как сообщило британское минобороны, в ходе предстоящего в понедельник выступления в Королевском объединенном институте оборонных исследований военачальник отметит, что Россия создает "агрессивные и экспедиционные силы", уже продемонстрировав в Сирии возможности ударов ракетами большого радиуса действия.

"Настало время ответить на эти угрозы, мы не можем сидеть, сложа руки", - говорится в распространенных министерством тезисах будущего выступления генерала.

При этом Н.Картер предупредит: "Нынешние угрозы находятся не за тысячи километров от нас, они стоят на пороге Европы... У нас в Соединенном Королевстве от них нет иммунитета".

Он подчеркнет: "Наши возможности по нанесению упреждающего удара или ответа на удар ослабнут, если мы отстанем от нашего противника".

По его словам, "раз уж мы хотим обеспечить реальное противостояние, то решающее значение имеют скорость принятия решений, скорость развертывания сил и современные средства (ведения войны - ИФ)".
22.01.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Великобритания
Россия
Сирия

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