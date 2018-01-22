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В Вооруженных Силах России 21 января отметили 317 лет со дня образования Инженерных войск

23.01.2018 ЦАМТО 313 0
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ОВР-3Ш
Общевойсковой комплект разминирования ОВР-3Ш для штурмовых подразделений инженерных войск разработки ЗАО «ФОРТ Технология» в экспозиции Форума "Армия-2015".
Источник: otvaga2004.mybb.ru

ЦАМТО, 22 января. В Вооруженных Силах России 21 января отметили 317 лет со дня образования Инженерных войск. В настоящее время инженерные войска ВС РФ состоят из органов военного управления, соединений, воинских частей и подразделений.

Основой состава инженерных войск являются инженерно-саперная и понтонно-мостовая бригады центрального подчинения, отдельные инженерные бригады военных округов и армейские инженерно-саперные полки.

Инженерные войска предназначены для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения, требующих специальной подготовки личного состава, применения инженерной техники, инженерных боеприпасов и инженерного имущества.

Инженерные войска являются одними из наиболее разноплановых и технически насыщенных войск.

Система средств инженерного вооружения включает в себя свыше 600 наименований различных образцов и комплектов.

В результате проведенного за последние четыре года комплекса мероприятий удалось повысить долю современных образцов средств инженерного вооружения до 65%.

В 2017 году в войска поставлено более 750 ед. инженерной техники.

В войска поставляются современные средства инженерного вооружения такие, как средства инженерной разведки: миноискатели различных типов ИМП-С2, ИНВУ-3М, ПИПЛ, ППО-2И, георадары ОКО-2, глубинные металлодетекторы МГ-1И, переносные магнитометрические бомбоискатели МБИ-П2, комплекты инженерно-наблюдательного поста.

Также поставляются средства преодоления минно-взрывных заграждений и препятствий: бронированные машины разминирования БМР-3МА со сплошным минным тралом ТМТ-С, колейные минные тралы ТМТ-К с кран-манипуляторами КМВ-10В, мобильные инженерные комплексы разминирования, общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02, ОВР-3Ш.

Кроме того, в войска поступают современные средства инженерного вооружения преодоления водных преград; полевого водообеспечения; фортификационные сооружения промышленного изготовления; электротехнические средства; механизации земляных работ; средства общего назначения; средства скрытия и имитации; робототехнические средства разминирования и пожаротушения; инженерные боеприпасы.

Непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям, продолжается по всем направлениям.

История инженерных войск ведет свой отсчет с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы.

Возрастание роли инженерных войск предопределило отделение их от артиллерии и создание самостоятельного рода войск со своим органом управления и центром для подготовки кадров, что было осуществлено в начале XIX века.

В годы Великой Отечественной войны государственных наград и почетных наименований удостоены 969 инженерных соединений и частей, 196 из которых стали гвардейскими. За проявленное мужество и героизм в годы Великой Отечественной 655 воинов-инженеров были удостоены звания Героя Советского Союза, 294 награждены орденами Славы трех степеней.

Инженерные войска принимали участие во всех сражениях по защите Отечества. Знания, мужество и отвага военных инженеров в немалой степени способствовали успешному ведению боевых действий в Отечественной войне 1812 г., при обороне Севастополя (1854-1855 гг.), во время русско-японской войны (1904-1905 гг.) и Первой мировой войны (1914-1918 гг.).

Значительную роль сыграли инженерные войска в обеспечении боевых действий в Афганистане, в разрешении конфликтов в Таджикистане, Приднестровье, Абхазии, миротворческих операций в Боснии и Герцеговине, Косово, а также при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе и операции по принуждению Грузии к миру.

Также военные инженеры – специалисты Международного противоминного центра выполняли гуманитарные операции в Сирийской Арабской Республике, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
22.01.2018
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