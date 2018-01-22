В начале 2018 года в Псковское соединение ВДВ поступит партия новейших БМД-4М и БТР МДМ
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Боевая машина десанта БМД-4М на полигоне в Алабино.
Источник: © РИА Новости, Алексей Филиппов
ЦАМТО, 22 января. В 2018 году первую партию современной боевой техники получит десантно-штурмовое соединение Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцирующееся в Пскове.
В первом квартале текущего года в соединение ВДВ поступит партия современных модернизированных боевых машин БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР-МДМ.
После прибытия машин на станцию разгрузки и доставки в одну из воинских частей соединения будет проведена торжественная передача боевой техники специально подготовленным экипажам.
Экипажи ожидаемой соединением боевой техники прошли обучение в учебном центре в период их производства на предприятиях оборонной промышленности.
Справочно:
БМД-4М и БТР-МДМ – это новейшие скоростные плавающие гусеничные боевые машины десанта и бронетранспортеры, оснащенные самыми современными высокотехнологичными системами вооружения. С поставкой этих машин боевые и огневые возможности подразделений Псковского соединения существенно увеличатся.
Основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты "Аркан", которое служит и пусковой установкой ПТУР, а также 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-мм пулемет.
Единый для обоих типов выстрелов автомат заряжания 100-мм орудия обеспечивает высокую скорострельность прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций на дальностях до 7 км, а по механизированным и бронированным средствам прицельную стрельбу до 5,5 км, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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22.01.2018
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