Бомбардировщики ВВО уничтожили наземные цели "противника" на учениях



Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском.

Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском.Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Учения бомбардировщиков Су-34 и Су-24М2 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа по нанесению бомбовых ударов по наземным целям условного противника состоялись в Хабаровском крае, несмотря на крещенские морозы, сообщает пресс-служба округа в понедельник.

"Бомбардировщики Су-34 и Су-24М2 отработали нанесение бомбового удара по наземным целям условного противника с применением фугасных авиационных бомб. Было выполнено около десятка самолетовылетов. Одним из испытаний для людей и техники стали морозы в 30-35 градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи также выполнили задания по технике группового пилотирования, воздушной навигации и отработали элементы воздушного боя на малых высотах.

Ранее МЧС сообщало, что на этой неделе в Хабаровский край придут 30-градусные морозы. С 22 по 26 января в крае ожидается понижение среднесуточных температур воздуха на 5-8 градусов. Ночная температура может понизиться до 30-36 градусов мороза, в горах до - 45 мороза, температура днем 23-28 градусов мороза.