Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВКС перехватили самолеты в стратосфере

23.01.2018 Деловая газета "Взгляд" 83 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель МиГ-31БМ
Истребитель МиГ-31БМ.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ авиацентра в Нижегородской области в ходе учений отработали перехват самолетов условного противника на больших высотах, в том числе в нижних слоях стратосферы, рассказали в Минобороны.


«Роль воздушного противника выполняла пара истребителей аналогичного типа. Экипажи условного противника выполняли полет на высотах от 10 до 15 километров (нижние слои стратосферы начинаются на высоте 11 км - прим. ВЗГЛЯД) на скоростях 1-2,5 тыс. километров в час», – передает ТАСС сообщение ведомства.


В Минобороны рассказали, что десять экипажей истребителей, участвовавших в учениях, условно уничтожили все цели ракетными атаками с расстояния более 150 километров.


Занятия проходили в рамках переобучения пилотов со всей страны на модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, оснащенный современной системой управления и высокоточным вооружением. Как рассказали в Минобороны, этот самолет превосходит своего предшественника МиГ-31 по боевой эффективности в 2,6 раза.


Напомним, в рамках учений «Запад-2017» экипажи истребителей МиГ-31БМ Западного военного округа перехватили крылатые ракеты условного противника.
22.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.01 09:33
  • 247
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 23.01 09:01
  • 2
Существенный недостаток танка "Армата": что нужно исправить
  • 23.01 08:53
  • 3
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 23.01 08:51
  • 47
Создатель "Протонов" признал катастрофическое положение
  • 23.01 08:50
  • 126
С опозданием на 10 лет
  • 23.01 08:18
  • 18
В США предрекли крах "Роскосмоса"
  • 23.01 07:46
  • 6
Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту
  • 23.01 06:59
  • 1
Итоги российской операции в Сирии: анализ западных аналитиков
  • 23.01 06:49
  • 446
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.01 06:25
  • 1
Армия США продолжает нести потери на дорогах Европы
  • 23.01 06:19
  • 1
США уличили Россию в сливе Китаю технологии РД-180
  • 23.01 06:05
  • 1
Путин изменил форму ответа на благодарность командира в армии
  • 23.01 03:34
  • 1
Морская авиация Тихоокеанского флота пополнилась модернизированными вертолетами Ка-29 и Ка-27М
  • 22.01 22:50
  • 1237
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.01 21:19
  • 8
"Массового гиперзвукового оружия не стоит ожидать"
другие обсуждаемые темы