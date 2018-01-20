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Шойгу отметил масштабный рост военного сотрудничества с Мьянмой

22.01.2018 РИА Новости 167 0
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Сергей Шойгу и Мин Аунг Хлайн
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн во время встречи. 20 января 2018.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба МО РФ

НЕЙПЬИДО (Мьянма), 20 янв - РИА Новости. Россия и Мьянма реализуют масштабный план двустороннего военного сотрудничества, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Отмечаем положительную динамику сотрудничества России и Мьянмы в военной области, дополнительный импульс которому придало подписание в 2016 году межведомственного соглашения о военном сотрудничестве", - сказал Шойгу в субботу на переговорах с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

По словам Шойгу, в Минобороны РФ настроены на укрепление партнерства, повышение боеготовности армий двух стран, военнослужащие которых поддерживают регулярные контакты.

"Придаем большое значение визитам российских военных кораблей в порты Мьянмы, равно как и ожидаем с визитом в России военные корабли из этой страны", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в прошлом году военнослужащие двух стран реализовали большое количество мероприятий, согласованы насыщенные планы двухстороннего военного сотрудничества на будущее.

В свою очередь Мин Аунг Хлайн выразил надежду, что военное сотрудничество между Россией и Мьянмой будет нарастать.

Официальный визит Шойгу начался в субботу с возложения венка к монументу Павшим героям и двухсторонней встречи с Мин Аунг Хлайном.
20.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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